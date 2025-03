Eva Soriano hace un regalo a su padre en directo: "Nos vamos a vivir el evento canónico de nuestras vidas"

Eva Soriano no se ha enfadado este miércoles en su sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales. En el Día del Padre, la presentadora ha preferido dirigirse a todos los padres de los 90 y hacer una reflexión en alto sobre la relación con sus hijos, entonces cuando eran niños y ahora cuando ya son adultos funcionales.

"Los padres de ahora muestran un poco más de afecto que los nuestros. Los nuestros... Esta nube no se lo quiero dedicar a los padres de ahora, que cuando tienen que mostrar afecto por sus hijos lo hacen, sino que se la quiero dedicar a los padres de los 90, esos padres que su mayor muestra de afecto en tu vida adulta es montarte una estantería cada vez que te cambias de piso", ha dicho la presentadora que ha personificado su reflexión en su padre, Pablo. "Yo cada vez que estoy en el salón y miro mi estantería me pongo a llorar como si fuera un Taj Mahal".

Es verdad que la forma de relación de los padres e hijos ha cambiado. "El mayor afecto de los padres de los 90 era cuando tú tenías 17 años y te iba a buscar a la discoteca light ", ha reflexionado Eva. "Tú salías y lo veías y decías, 'Mira, mi padre'. Y cuando entrabas en el coche, te decía 'Madre mía, cómo vas'. Ese 'Cómo vas' era como 'Se preocupa por mí' y en realidad lo que le preocupaba era la tapicería de su coche".

"Ahora cuando me llama mi madre, lo oigo por detrás y pregunto, '¿Qué dice?' 'Nada, que hola'. Eso es el amor de un padre de los 90, en su idioma es que te quiere"

"Las mayores muestras de afecto que hemos recibido los niños de los 90 por parte de nuestros padres eran cuando su equipo metía un gol y él te buscaba para abrazarte. Ese abrazo, que no era para ti, era para su equipo, pero para ti era la mayor muestra de afecto en años. Esas muestras de afecto eran así porque tu padre no estaba diseñado para mostrar afecto en los 90", ha seguido. "Era emocionalmente ausente. Tu padre no se fue a por un paquete de tabaco pero estaba todo el día en casa como si lo estuviese fumando".

Eva Soriano cree que todo esto es generacional y, de hecho, la situación no ha cambiado en su vida adulta. "Lo diseñaron para estar emocionalmente fuera de juego. Ahora cuando me llama mi madre lo oigo por detrás y digo, '¿qué dice?' 'Nada, que hola'. Eso es el amor de un padre de los 90, en su idioma es que te quiere", ha dicho modo traductora. "Yo cuando coge el coche para llevarme a la estación y me empieza a hablar de la subida de los carburantes, de que alguien ha comprado acciones de no sé qué. Esto es que me quiere, esto es que se siente orgulloso de mí aunque no sabe cómo expresarlo".

Pese a todo, padres e hijos de los 90 tenían un hilo rojo, un punto en común, que los unía y en el caso de Eva y Pablo ese hilo son los Mojinos escozíos. "Cada vez que nos ponía sus canciones yo sé que era un poco como La vida es bella. Estaba mostrándome una realidad mucho más amable que la que había fuera, me la aterciopelada", ha dicho Eva Soriano, que cada vez que oye al Sevilla llora. "Siento que es el afecto de mi padre apareciendo cuando era pequeña".

"Por eso, hoy 19 de marzo, Día del Padre, como como sé que mi padre me quiere pero no está emocionalmente configurado para poder hacerlo porque ha crecido en una sociedad que le impedía sentir emociones. Papá, como sé que me quieres.... Quiero dedicarle esta nube a mi padre en el día del padre, sé que estás ahí, sé que me quieres aunque no lo demuestres y por eso yo como tu hija quiero que nos vayamos juntos a vivir el evento canónico de nuestras vidas: ir a ver a los Mojinos escozíos en su gira. Cada canción será todos los te quiero que no me has dicho", ha concluido la presentadora.