Eva Soriano, troleada por su madre en el 'break para un coffee' de 'Cuerpos especiales'

Asun ha sido la protagonista de la sección un break para un coffee esta mañana en Cuerpos especiales. ¿Y quién es Asun? Asun es la madre de Eva Soriano.

La llamada ha sido una sorpresa para nuestra presentadora, con la que Asun e Iggy Rubín (cómplice en esta broma) han intentando tratar de engañar.

"No soy tu madre", le ha dicho tajante a Eva Soriano cuando ésta ha visto claro que la llamada desde Tarragona era una llamada familiar. "No, no soy tu madre, estás confundida".

— ¿Cómo no voy a conocer yo a mi madre? ¿Desde que parte de Tarragona llamas?

— De Salou.

— ¿Tienes un gato que se llama Lili?

— Muy bonita...

— ¡Mírala, es mi madre!

Lili es la gata de los padres de Eva Soriano y la debilidad de Asun.

— Pero, mamá, ¿qué haces llamando al programa?

— Pues nada, no tenía otra cosa que hacer y he dicho, voy a hablar un ratito con ellos.

"¿De qué quieres hablar, mamá?"

Descubierto el pastel, la sección ha fluido como habitualmente. "Bueno, mamá, ¿de qué quieres hablar?", le ha preguntado Eva para luego contarle que ha dejado unas vitaminas y ahora está un poco dormida.

"No, si dormida está siempre", ha dicho Asun, que luego ha aseguro que tanto Eva como Ali (su hermana) "han salido dormilonas".

Asun ha aprovechado para hablar del club de fans de Eva Soriano y aclarar un dato: "Yo soy la que ha movido el nombre pero la cabecita pensante es su madre".

"¡No te voy a conseguir eso! Tú eres la que me extorsiona a mí para hacer cosas para el club de fans", le ha dicho Eva. "Extorsionar, nada. Son favores".

Asun se ha despedido con besos para todos y una petición: que cuiden a Eva. "Hace mucho crossfit y se está quedando en los huesos...". "Típico comentario de madre a las siete de la mañana".