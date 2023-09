Iker Karrera, bailarín y coreógrafo: "El famoso en los musicales está generalmente dos días"

Eva Soriano e Iggy Rubínhan recibido este lunes en Cuerpos especiales al coreógrafo y bailarín Iker Karrera, quien está a punto de estrenar en el Teatro Calderón de Madrid el musical The Book of Mormon, hecho por los creadores de South Park.

"¿Podemos mirar a los ojos a Londres y a Nueva York en esta materia?", le han preguntado los presentadores al empezar la entrevista. Su respuesta ha sido afirmativa.

"Yo creo que sí, estamos en ello por lo menos. Estamos mejorando un montón y llevamos una racha muy buena con producciones muy potentes, incluso versionando producciones originales de Broadway. Creo que las estamos mejorando en algunos sentidos", ha dicho al ser preguntado por el auge de los musicales en nuestro país. "Tenemos ya el suficiente nivel para poder versionar ciertas películas", ha añadido.

Responsable de The Book of Mormon y la nueva versión de Mamma Mia!, también ha contado cómo adaptó el musical de ABBA: "No lo había visto y no quise ver los vídeos porque querían darle un aire fresco a la producción, así que preferí no verlo".

Si este trabajo lo hizo por libre, su nuevo trabajo lo ha hecho fijándose en la letra, que define como "graciosa y muy bruta" y que marca los pasos de los bailarines.

Los musicales no son nada sin las coreografías y tampoco sin los actores, un perfil 360 como diría Paquita Salas. "Se tienen que hacer ocho funciones a la semana, de martes a domingo, son muchas funciones y tienes que estar muy preparados físicamente, la voz... No sabía que era tan duro para ellos cantar todos los días. Tienen que cuidar mucho la voz, el físico y también la interpretación", ha dicho sobre sus compañeros, entre los que a veces se cuelan famosos aunque de forma menos continuada.

"El famoso en los musicales están dos días generalmente", ha revelado.

Profesor de baile de Iggy Rubín

Al trabajo como coreógrafo de musicales de Iker Karrera, se suman sus trabajos en el cine y en televisión. También su papel de bailarín de Cèline Dion en un homenaje en la televisión francesa.

No hay que olvidar tampoco su pasado etapa como profesor de baile en Hondarribia, su pueblo natal, donde tuvo como alumno a Iggy. "Cuando volvía de en verano daba clases de baile para ganar unas pelillas", ha explicado sobre esta época.

De su alumno Iggy no se olvida y tiene, para sorpresa de Eva, muy buenas palabras: "Baila muy bien. Igual puede ser que dio clases de bachata para ligar, pero le vino muy bien".

Las clases fueron efectivas en ese momento, pero ahora en las fiestas Iggy no lo demuestra (o eso es lo que dice Eva).