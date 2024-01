Izaro Andrés, la artista que canta en tres idiomas, tras su año sabático: "Quiero hacer este trabajo, pero no dejar de ser feliz"

Nacho García y LalaChus han empezado el programa de hoy de celebración con la cantante Izaro Andrés. No solo porque su cumpleaños fue el 31 de diciembre, sino por qué si canción Escriurem se encuentra entre las más virales de Spotify, entre otros, gracias al fenómeno OT.

Y es que en los concursantes Chiara y Martín cantarán esta canción que la artista comparte con el también extriunfito Miki Núñez . "Lo pasamos muy bien, volver a ver que la canción tiene vida en momentos random, verlos cantar en euskera, hace mucha ilusión", ha expresado.

Izaro acaba de publicar nuevo disco, cerodenero, que tiene canciones más emocionales y otras más electrónicas como Campamento base. “No tienen que ver unas con otras”, ha expresado. Para este proyecto hizo un videoclip de 30 minutos englobando todas sus canciones, y lo presentaron en el cine de Donosti.

Los presentadores han recalcado que Izaro es como tres cantantes diferentes en funciones del idioma en el que cante: euskera, español o inglés, y es que su madre es vascoparlante, su padre hispanoparlante y ella estuvo viviendo una temporada en California y es capaz de ver Las Kardashian sin subtítulos.

Pero a la hora de hacer música, se guía por la musicalidad para escribir sus canciones: "Normalmente por la musicalidad, depende de lo que quiera decir y la palabra que suene más acorde a lo que quiera decir", ha detallado.

Pero cantar no es lo único que hace, también se ha metido de lleno en el mundo de las coreografías: "Me apetecía desde siempre poder hacerlo, pero no había llegado mi momento", ha contado, y para ello llamó al coreógrafo vasco a Jaiotz Osa para que le diese masterclass privada, le hiciese sudar y le coreografiase tres canciones a gusto.

Sus próximos conciertos

Tras un 2023 sabático sin shows de por medio, Izaro vuelve con las pilas cargadas este 2024 con cuatro fechas en España por el momento.

Barcelona - 9 de febrero - Sala Apolo

- Sala Apolo Pamplona - 18 de febrero - Baluarte

- Baluarte Sevilla - 2 marzo - La Cartuja

- La Cartuja Madrid - 7 de marzo - Sala La Paqui

"Tengo muchas ganas porque he estado todo un año sin tocar. Para mí va a ser un poco aventura. Mi objetivo es poder llevar un iceberg gigante, pero tal vez no es posible por el tamaño de las salas", ha expresado.

Andrés también ha detallado el motivo de su pausa: "Me siento más expuesta a nivel mediático, es lo que más me trastoca. Me he cogido este año de retiro sabático, mediático, sin conciertos, sin medios y sin redes para trabajar, estoy mejor porque quiero conciliar, hacer este trabajo pero no dejar de ser feliz".