Jota Music te monta la fiesta en casa: la playlist perfecta para los sábados por la noche

Quedarse en casa un sábado por la noche no tiene por qué ser sinónimo de aburrimiento. Puede ser la ocasión perfecta para relajarse, ver una película o escuchar nuestra música favorita. Para los que eligen esta opción, Jota Music ha preparado una playlist con seis temazos que trasladarán la fiesta a tu casa.

"Buenos días, amigos de Cuerpos especiales. Soy Cristian, de Asturias. Hace unos días cometisteis un gravísimo error. Hicisteis una playlist para mi amigo Fran de Oviedo, para esos momentos de sábado cuando te da la bajona. Yo me estaba preguntando: 'Este no puede ser Fran, ¡si hace cinco años que no sale un sábado de noche!'. Espero que resolváis este error y que le creéis una playlist para esos momentos en los que pasa los sábados por la noche tranquilo en casa, durmiendo o viendo la tele. Muchas gracias, saludos".

Es el mensaje de voz con el que nuestro Dj de Cuerpos especiales ha elaborado su playlist este martes 2 de noviembre.

Porque... ¿quién dijo que quedarse en casa no era divertido? Aunque para muchos un sábado noche implique acostarse a las 8 de la mañana ¡no tiene por qué ser tu caso! Si eres de los que prefieren descansar durante el fin de semana ¡Esta playlist es para ti! Jota Music te ha preparado una lista musical de seis temazos que convertirán tu salón en una pista de baile. ¡A lo mejor hasta te entran ganas de salir!

¿Estás preparado? ¡Dale al play y disfruta de tu merecido descanso!

'Higher Power', de Coldplay

'The Lazy Song', de Bruno Mars

'High Hopes', de Panic! At The Disco

'Princesas', de pereza

'Party Rock Anthem', de LMFAO

'Con Altura', de Rosalía & J Balvin

¿No quieres salir este sábado noche pero tienes ganas de pasarlo bien? ¡Ponte tu mejor pijama, luce tus zapatillas de estar por casa y disfruta con estas seis canciones de Jota Music!

¿Cómo? ¿Ya te han entrado ganas de salir de fiesta con estos temazos?

