El juego de los memes de Eva Soriano e Iggy Rubín: sus recreaciones de los virales más divertidos de internet

Eva Soriano se ha convertido en memóloga oficial esta temporada en Cuerpos especiales. Con Iggy Rubín como aliado, la presentadora del morning ha jugado a recrear algunos de los memes más famosos de la red.

La recreación del Borracho de la arbolada fue el que le dio el título de memóloga. Eva se sabe de memoria cada una de las frases del paraguayo Diego Pérez. “Y voló… y me hizo volar. Y yo volé de él para allá para la arbolada y él voló allá contra la pared y se reventó y su moto se fue a la puta. Y yo gracias a Dios estoy bien. Él está ahí pero no sé cómo, espero que se mejore”. ¡Brillante!

Para recrear el My husband de Beyoncé, Eva Soriano necesitó un extra, Iggy, que hizo del fan y se arrodilló a los pies de la mesa del estudio para aparentar que estaba en el coso en un concierto. No es lo que dicen, es cómo lo dicen... ¡Este dúo se merece un premio!

Es breve pero intenso. Memorizar la letra de "si no la caga a la entrada, la caga a la salida"no es fácil y Eva no solo la domina, también tiene controlado el tono. Acertó a la entrada y acertó también a la salida.

Otra recreación con participación de Iggy Rubín, el meme del aguacate potacsio es historia de internet e historia también de Cuerpos especiales.

Para parecer que estaba en una piscina, Eva se puso a los pies de la mesa y se convirtió así en el niño Tía. "¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Qué te acabas de hacer en la oreja, amigo?", gritó fuerte a Iggy/Alejandro para advertirle de los peligros de los peligros de seguir las modas.

¿Cuál es para ti la mejor recreación de Eva Soriano e Iggy Rubín? ¿Y cuál te gustaría que hiciesen la próxima temporada?