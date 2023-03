Juno cuenta la divertida historia de su canción 'Steffen Berkhahn': "Por eso está la frase de 'Todo se puede comprar menos la mirada"

Steffen Berkhahn es una de las 10 canciones incluidas en el disco BCN747, el segundo de la carrera de Juno, la banda formada por Zahara y Martí Perearnau. Y es también una canción con una divertida historia detrás de la que han hablado este viernes con Eva Soriano e Iggy Rubín en el especial de Cuerpos especiales grabado desde la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares y organizado en colaboración con el ayuntamiento de la localidad.

Zahara y Martí se han pegado el madrugón para unirse a esta fiesta, en la que también han estado Chica Sobresalto, Miguel Campos y el Niño Paco, y así hablar de su nuevo trabajo lleno de historias.

Una es de la de Steffen Berkhahn, la canción que dedican al DJ alemán de nombre Dixon al que han visto varias veces. "Fue de los pioneros del tecno, es un Dios dorado de los viajes del tecno y nos rompe el corazón cada vez que lo vemos", ha contado Martí.

"Le dedicamos esta canción porque lo vimos en Madrid, fue en el brunch in the park, una sesión de día, fantástica, en la que estábamos en la zona VIP", ha contado Zahara sobre ese día en el que pudieron ver al artista de cerca. Ellos miraban sus manos, pero la gente de su alrededor estaba "más preocupada de salir detrás del DJ, levantando las manitas, que de escuchar la música y de estar flipándolo con él".

"Alrededor había mogollón de peña mucho más pendiente de su propio reflejo en el móvil que lo que estaba pasando con él. Esto nos iba indignando cada vez más", ha añadido la cantante.

Al lado de Zahara apareció de pronto la chica Coachella. "Me miraba todo el rato por mis pintas de rave", ha seguido contando.

"Dixon cuando pincha tiene una mirada que la llamamos la mirada periférica, porque mira a todas partes. En una de estas, hace así, gira la mirada y me la clava", ha contado Zahara sobre el punto de arranque de esta canción. "Casi infarto. Cuando me miraba notaba la presencia de chica Coachella, mirándome a mí y pensando. '¿Por qué a ti y no a mí?"

Cuando la mirada volvió a la periferia, Zahara pensó: 'Acabo de vivir una experiencia casi mística'. "Cuando salimos, estábamos cabreadísimos con todo lo que había pasado, por eso está esa frase de Todo se puede comprar en la mansión de los espejos, menos la mirada de Stteffen Berkhahn", ha añadido la cantante.

El disco BCN747 también incluye La canción que no vas a hacer hoy y La biblioteca nacional, que nace de una divertida anécdota que vivieron durante los viajes realizados antes de lanzar este trabajo.

"Decidimos irnos de viaje y pensamos que era buena idea llevar un montón de libros para leer. Yo me llevé nueve. Soy un romántico de lo analógico", ha contado Martí, a lo que Zahara ha añadido: "Yo me llevé ocho o nueve. Fue ridículo, un momento de reír muchísimo".

Sus maletas también se llenaron de carretes de fotos, porque los dos artistas también aman estas fotografías. "Nuestro egotrip de hacer fotos al otro detrás de una cámara está bastante equilibrado", han confesado al hablar de la portada del disco hecha con una de estas imágenes.

Zahara y Martí Perearnau también han recordado el sampleo de un tema de Rufus T. Firefly que incluyen en el disco y que surgió tras una tarde de vinos.

"Somos fantasiosos, nos gusta mucho jugar y tomamos Rufus como un laboratorio de fantasía", han contado los dos artistas, que después de su creación llamaron a la banda. "Llamamos a Víctor diciendo que habíamos sampleado su canción y les dijimos que se habían equivocado con el mastering. No nos contestó", han recordado entre risas.