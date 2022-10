El Kanka anuncia en 'Cuerpos especiales' la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, 'Cosas de los vivientes'

El Kanka ha llegado con resaca a Cuerpos especiales: "Pero resaca de antes de ayer, que cumplí 40 años y ahora las resacas duran tres días". El artista ha estado retirado de los escenarios durante un tiempo porque tenía como propósito "aburrirse", ver Friends de nuevo y lo más importante, grabar los temas de su nuevo disco.

Y después de haberse aburrido, haber compuesto nueva música y de incluso haberse operado de hernia inguinal, El Kanka nos desvela la fecha de lanzamiento de su próximo disco, Cosas de los vivientes: el 20 de enero de 2023.

Unas canciones que presentará en directo a partir de marzo del año que viene. ¿Ha preparado alguna sorpresa para estos conciertos? "No sé si es porque no me quiero ganar el dinero en gilipolleces o por qué, pero siempre he tirado mucho de la naturalidad", confiesa con mucha sinceridad.

Por otro lado, El Kanka tiene un grupo de WhatsApp en el que comparte poemas con otros artistas. "En ese grupo están Jorge Drexler, Rozalén, Javier Ruiz Val... A nivel poesía está Tito Muñoz, que es un tío que entre otras cosas ha escrito canciones con Serrat, con Sabina... Son 20, no te los voy a enumerar a todos", ha desvelado, asegurando que "allí no hay stickers, solo hay poesía".