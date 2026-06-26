Lamine Thior hace llorar de la risa a Nacho García y Lalachus con el momento tierra trágame que vivió comprando condones con 19 años

Lalachus ha cambiado de asiento en Cuerpos especiales y este viernes ha hecho también de entrevistada.

La presentadora forma parte del reparto de Olivia, la nueva comedia de Disney Plus que también cuenta con el cómico Lamine Thior. Una pareja de risa que ha charlado con Nacho García sobre la producción que protagonizan Pablo Chiapella y Nancho Novo.

Los dos actores hacen de padre e hijo. El primero es Mario Rey, un famoso hombre del tiempo que la lía parda con una predicción y se tiene que volver al pueblo para esconderse. Ahí está su padre con el que no se habla desde hace 30 años y también su hija, Olivia (Maria Schwinning), que no quiere ver al pueblo ni en pintura.

Dos premisas que han servido para hablar de ese momento en que Lala y Lamine la liaron tanto como para no salir de casa durante unos cuantos días. La historia de Lalachus es la de todos, una noche de fiesta dijo algo que no debería, la de Lamine es la de un robo... ¡de condones!

Lo que le pasó cuando tenía 19 años y sisó a su madre para comprar preservativos con su novia de entonces no tiene desperdicio. "No sé cómo fue pero cuando salimos del supermercado pitó el bolso de mi novia", ha contado sobre el momento que lo puso en el disparadero. Habían ido a cambiar un libro que le había encargado su madre y previamente habían tachado la palabra condones del ticket de compra (para que no supiese que los habían comprado). Los de seguridad no creyeron que los habían pagado y dieron aviso por megafonía: Hay un robo de preservativos. "Todo el mundo me miraba. Estuve sin salir de casa un tiempo", ha contado provocando la risa de Nacho y Lala.

La historia de Olivia, quien da título a la serie que se estrena el 1 de julio, ha inspirado a Lalachus, que se siente muy identificada con el personaje. "Yo me acuerdo que cuando iba al pueblo, todos los días le pedía a mi abuela cinco euros porque no podía vivir sin mis amigas", ha dicho. "No podía vivir sin entrar al locutorio del pueblo para decirle Os echo de menos, me voy a morir", se ha reído al recordarlo.

El rodaje de Olivia llevó a los dos cómicos a Úbeda (Jaén) y Lamine estuvo un tiempo viviendo allí. Ya era famoso y hasta se hizo una pandilla para jugar al baloncesto. Una gran experiencia rodeado de grandes actores como Fernando Tejero, Kira Miró o María Barranco. "No nos daban consejos porque estábamos siempre con la chufla", han contado Lala y Lamine, que se han imagina al final de la entrevista cómo sería su vida sin la comedia y sin la actuación. Spoiler, no saldría tan bien.