Malmö 040: "En esta gira estamos haciendo el ejercicio de celebrar lo que estamos creciendo"

A pesar de que sus Víctor, Gonzalo y Joan solo tienen 23 años, ya se ha asentado como unos de los grandes referentes del poprock nacional con su banda Malmö 040. Estos jóvenes barceloneses se han pasado por Cuerpos especiales para presentarCuando éramos felices sin saberlo, su nuevo álbum, en el que la canción que da nombre al proyecto cuenta con la colaboración de Pignoise.

Una relación que viene de la admiración que sienten hacia el grupo madrileño, a quienes han seguido en "muchos conciertos", que finalmente derivó en el conocimiento personal en un festival de Almería. "Álvaro nos dijo: El Barça, como no espabiléis, el Madrid hemos ganado la liga en octubre. Y mira el otro día...", han recordado entre risas, confesando que no se han "atrevido" a hablar con el declarado madridista tras el triunfo culé en Copa del rey.

A pesar de que apenas pasan la veintena, los integrantes de Malmö 040 han explicado que empezaron a hacer música muy jóvenes, con "15 o 16 años", ya que eran "amigos del colegio" y tiene muchos vídeos de aquella época que sí que entronca con la nostalgia que despierta el título del disco. "Había mucha gente que apoyaba y muchos cabroncetes que decían: Mira estos pringaos que hacen música", han recordado.

Consolidados en la escena, la banda está llevando a cabo una ambiciosa gira en la que el showcase en la sala Granada 10 de la capital nazarí de la mano de Europa FM está marcado en rojo en el calendario. "Vamos a estar la banda entera tocando y en directo somos una banda que trabajamos un montón", han indicado, destacando que en este espectáculo van a idear un show "más íntimo en el que contar un poco el disco, cómo estamos...".

Uno de los momentos más esperados por sus fans es el ya icónico viaje de Gonzalo sobre el público subido en una tarima. "Ojalá la idea hubiese sido propia de Malmö, pero vino de Twenty One Pilots, que justo fuimos as u concierto hace poco", han explicado, añadiendo que "en 2018, hay pantallazos de esa conversación, que decíamos: Algún día llegaremos a hacer esto".

Además, Víctor, Gonzalo y Joan han demostrado la gran madurez con la que cuentan al reflexionar sobre el hito que supone haber conseguido sold out en sus tres conciertos en La Riviera de Madrid. "Valoramos mucho todos esos momentos (...) No te das cuenta de lo que estás consiguiendo y de lo mucho que estás creciendo. Para esta gira estamos haciendo el ejercicio de darnos cuenta y celebrar las cosas, porque no es algo normal".