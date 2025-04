Marc Seguí se enorgullece de 'No tengo prisa': "Siento que mi trabajo está hecho y que mi creatividad está allí"

El joven Marc Seguí ha lanzado hace apenas unos días No tengo prisa, su nuevo álbum en el que el mallorquín ha disfrutado de darse un "espacio tranquilo para plasmar todo lo que tenía en la cabeza". "Que todo esto envejezca bien en mi cabeza", ha sido la idea bajo la que ha compuesto su nueva obra, en la que se aprecia un notable sonido urbano. "Siento que mi trabajo está hecho y que mi creatividad está allí", ha asegurado con respecto a su opinión sobre el resultado.

"Soy una persona opuesta a esa filosofía, una persona que vive agobiada todo el rato", ha confesado en Cuerpos especiales, donde ha acudido en compañía de su chihuahua Fideíto. "Acaba de salir mi disco y me ha entrado un pensamiento intrusivo de: ¿Ahora, qué?", ha indicado, desvelando que actualmente se encuentra "en una etapa de pegar tiros al aire" en cuanto a los estilos sobre los que trabajar. Una cuestión que, sin embargo, también puede causar malestar porque, como ha indicado, "al no tener un concepto y una dirección, me frustro mucho".

El trabajo audiovisual de cada nuevo vídeo de Marc Seguí es uno de los aspectos más destacados de sus obras, al igual que el gran número de colaboraciones de No tengo prisa. Álvaro Díaz, Antony Z o Soge Culebra son algunas de ellas, fruto de una colaboración que ha surgido "de manera orgánica". De hecho, el artista ha asegurado que "hay canciones que sentía que eran para una persona y no se ha dado la colaboración y no ha salido".

Uno de sus próximos grandes proyectos por escuchar es su colaboración en el disco ¿Por qué no ser amigos?, el nuevo disco de colaboraciones de Hombres G en el que Marc Seguí participa en la nueva versión de Venecia. "Para mí fue un regalo (...) diría que es Top 2 de sus canciones", ha explicado, añadiendo que "es un honor total y mi madre y mi padre están fliping".