María Jiménez Serrano: "Al hablar con lectores me doy cuenta de que nos cuesta desidealizar el amor"

AUTORA DE 'NO TODO EL MUNDO'

No todo el mundo es la segunda novela de la autora María Jiménez Serrano, que presenta 14 relatos sobre la parte más cotidiana de las relaciones. Es la parte que no sale en las películas.

"Hemos sido engañados por el cine romántico, por Disney y por todas esas comedias en que todo es ingenuo", ha dicho muy tajante a Eva Soriano e Iggy Rubín en su visita a Cuerpos especiales. "Te chocas en una cafetería, te miras a los ojos, te enamoras, nadie tiene horario, problemas de sueldo... Todo esto nos lo hemos tragado. Estoy teniendo encuentros con muchos lectores y me doy cuenta de que nos cuesta desidealizar el amor".

La escritora, a la que ya llaman la voz de su generación, reconoce que el libro la ha colocado en una posición de consejera de la que quiere desvincularse. "No voy a volver a escribir de amor porque me hacen unas preguntas que exceden mis capacidades. El libro es el desarrollo de muchas preguntas y la gente viene a mí en busca de respuestas", ha explicado la autora, que reconoce que no las tiene.

"No hay ninguna certeza, no hay ninguna verdad y en el libro lo que estoy intentando es reflejar las complejidades que no tienen respuesta".

Las charlas con los lectores le ha servido para darse cuenta de que los lectores más jóvenes son más realistas. "Se han naturalizado muchas cosas, los divorcios, las separaciones, juntarte y cuidar al hijo de tu pareja... Yo creo que los jóvenes son más realistas", ha apuntado la autora, que se ha dado cuenta de que "ven lo bonito de tener relaciones bonitas aunque no sean eternas, relaciones satisfactorias aunque no te vayas a casar..."

Estar juntos no es el final feliz

María Jiménez Serrano asegura que en este libro busca reflejar que "el final feliz no tiene que ser terminar juntos". "Es que terminar juntos de manera insatisfactoria puede ser muy infeliz, pero si cada uno se va por su lado y están bien y aliviado de dejarlo, también puede ser un final feliz", añade.

En esto de tomar caminos separados ha tenido mucho que ver que "la mujer se haya independizado económicamente". "Ha sido fundamental y ha cambiado el paradigma de las relaciones", apunta la autora, que ha encontrado parte de su inspiración en el día a día y en lo que le cuenta su círculo cercano.

"Y luego también se está legitimando la soltería como un estado posible, antes no estar en pareja era lo peor que te podía ocurrir y ahora no es tan grave y eso está muy bien". La felicidad ya no está en vivir en pareja.