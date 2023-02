Hemos hecho madrugar a Maximiliano Calvo, el artista argentino que viene a presentar Poliamor, uno de los dos adelantos que ha presentado de su próximo EP.

¿El poliamor es el futuro? "Es evidente que los seres humanos sintamos deseo por varias personas. Y a veces pienso que el amor es como un invento y es una conjunción de cosas. Le pusimos el concepto de amor a un montón de sentimientos, es super raro", responde Maximiliano.

Puedes estar enamorado de una persona y pasar toda la vida con una persona pero tienes sentimientos. Pero al final, tienes sentimientos. Un compañero real merece que le digan la verdad", añade.

Otro de los adelantos de este nuevo trabajo es M30, una canción que habla de una chica que no volvió a ver. "Iba a hacer un disco de rock, e iba a poner algo como Ruta 66, el nombre de alguna carretera. Y la M30 me parece super rara, porque es como una circunvalación". ha explicado sobre el título de la canción.

Cuando Maximiliano empezó en la música, lo hizo con el grupo Intrépidos navegantes, con el que teloneó a bandas como Arctic Monkeys, Muse, The Killers, Arcade Fire... ¿conoce a todos los grupos que telonea? "Con los Strokes jugamos al futbol, lo hacen muy mal".

Hablando sobre ídolos, Maximiliano ha confesado que cuando vino a Madrid estuvo dos semanas en la puerta de la casa de Sabina. "Nunca vino. Lo vi una vez y cuando vino me puse a llorar y cuando me vio me dijo 'ya pasará chaval".