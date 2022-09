Nerea Barros presenta la serie 'La Novia Gitana': "Los lectores del libro se van a encontrar una evolución"

Nerea Barros no es muy de madrugar. Ha trasnochado un poquito, pero eso no es excusa para que nos cuente cómo es La Novia Gitan a, la serie que acaba de estrenar en Atresplayer Premium.

El cadáver de una joven gitana vestida de novia es encontrado en una quinta abandonada. Nerea Barros es la inspectora a cargo del caso principal de La Novia Gitana, una ficción basada en los libros de Carmen Mola que acaba de aterrizar en Atresplayer Premium y de la que ya se pueden ver los dos primeros capítulos. Y por si fuera poco... Ya ha renovado por una segunda temporada. Está dirigida por Paco Cabezas.

La actriz, de origen gallego, ha tenido que aprender incluso a hacer la técnica del mataleón para poder encarnar su personaje. "He tenido tres meses de formación para llevar una pistola", le cuenta la actriz a Eva Soriano e Iggy Rubín.

"Es un serión, una pasada. Los lectores del libro se van a encontrar una evolución, y a Paco Cabezas le gusta mucho las sorpresas. No hay nada gratuito, cada pequeña cosa está ahí por algo", dice la actriz, que está muy orgullosa del resultado. Ya ha visto en primicia los cuatro primeros capítulos y asegura que el final del cuarto es para "caerse del tren". Serán ocho los episodios de la primera temporada.

Ha coincidido en proyectores con algunos de los mejores directores de este país, pero lo cierto es que Barros estuvo ocho años trabajando en enfermería de cuidados intensivos y neonatos del Hospital de Santiago de Compostela. "Los abuelos en el covid se estaban muriendo a lo loco, yo entré en una residencia y me di cuenta de que era una locura y lo único que podía hacer era ayudar y dar mucho amor", recuerda.

Años antes de la pandemia, Nerea Barros había ganado un Goya como Actriz revelación por La Isla Mínima pero lo más gracioso es que no se acuerda de quién se lo entregó. Fue Andrés Velencoso. "Me da rabia que digan que es una maldición en Goya revelación, es muy bonito, me gusta mucho", asegura.