Niño Paco y los entresijos de la boda de Almeida: "Fui allí a robar"

Este sábado Niño Paco se ha puesto las botas a canapés y champín. Es la primera vez que iba a una boda... Y no ha sido una boda cualquiera.

Niño Paco ha ido a su primera boda y está terriblemente ofendido. No entiende cómo los adultos piensan que los niños son el problema, cuando en realidad los padres son los que "machacan" a sus hijos.

"De repente vi cómo los padres de mi amigo Manolito le decían 'por tu culpa nos tenemos que ir a casa' porque se había vomitado encima", dice antes de recalcar que él no tiene la culpa de haber estado "tragando" todo el día gambas al estilo gabardina.

Pero ojito porque esta no ha sido una boda cualquiera. Nuestro Niño Paco ha sido uno de los invitados de la boda de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, un copete de altura que ha acaparado todos los titulares este fin de semana. Que si el chotis de los novios, que si Froilán acababa de salir del after, los comentarios de los estilismos... A Paquito le daba igual todo eso. Fue allí a gozar la barra libre y, de paso, birlar un par de joyas. "Fui allí a robar, pensé 'como son daltónicos no se enteran de nada", reconoce antes de ofrecer el botín a buen precio.

La boda no ha sido el único tema que ha tocado este lunes. Niño Paco está sorprendido de que sus intervenciones en Cuerpos especiales se estén enseñando en los colegios como método de enseñanza. Si el otro día un profesor contaba que había utilizado una intervención suya para enseñar los volcanes a los niños, Niño Paco quiere seguir con sus lecciones y hoy han tocado... Los terremotos.

