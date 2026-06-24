Niños Bravos: "Los músicos tenemos muy mala fama pero tiene mucho sentido"

Los Niños Bravos piden perdón a su madre por dedicarse a algo tan precario como la música en Lo siento, mamá, su nuevo tema que ha venido a presentar este martes a Cuerpos especiales.

Dani, Miki y Rita se han pasado por estudio para hablar del último adelanto de su primer disco, que llega el 23 de octubre con 10, 12 o 14 canciones en su tracklist.

Es de lo poco que han podido compartir sobre este álbum, que incluye otras canciones como El Muro, un tema que describe el amor como estamparse contra un muro. "[Enamorarse] da un poco de miedo pero la hostia vale la pena", han apuntado al hablar sobre la canción. "Es una hostia de felicidad".

Otro de los temas del disco es Días de verano, con una frase advertencia: "Yo sé que es muy difícil aguantar una vida saliendo con un niño bravo".

"Somos como los músicos, un poco egocéntricos insoportables", han reconocido. "Tenemos muy mala fama pero creo que tiene mucho sentido y eso que nosotros somos una pequeña excepción porque no nos drogamos, vamos a trabajar y a disfrutar", han señalado a Eva y Nacho.

La banda, que ha visitado el programa sin Nacho García (St. Woods), lanza este álbum tras el EP Grandes éxitos de 2025, con canciones como una versión guitarra de Un beso y una flor y el hit Unavailable que fue el punto de arranque del grupo.

"Esa canción vino de Nos falta un temazo. En cuanto la hicimos fue como Tenemos que hacer el grupo", han contado sobre su gran hit que cumplió dos años el 19 de junio y que hoy sigue animando cualquier fiesta. "Ya no hemos vuelto a publicar nada así, vamos en bajada", han bromeado durante la entrevista que ha terminado con un juego a modo confesionario de Rosalía. ¿Por qué pediría Niños Bravos perdón a sus madres?