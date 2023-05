Nya de la Rubia recuerda que participó en el vídeo de 'Bulería': "Bisbal casi me arranca la mano de un apretón"

De cantar en directo en Canal Sur este domingo a madrugar con los Cuerpos Especiales en Europa FM. Nya de la Rubia vive en todos los sitios y en ninguna parte a la vez. No para. Entre la música y sus trabajos como actriz no para de currar.

Te Creí es su último single, un tema en el que fusiona sonidos flamencos con algunos más urbanos.

Las listas de éxitos nacionales e internacionales están llenas de este tipo de mezclas, ya que la artista es consciente de que fuera de nuestras fronteras es más difícil que triunfe el flamenco más puro. "Son mis raíces, la base, el acento...", cuenta antes de asegurar que para ella es algo "único".

Después del resultado de Blanca Paloma en Eurovisión, una apuesta de folclore nacional arriesgada, Eva Soriano tiene claro que la mejor manera de expotar estos sonidos es con trabajos como El Mal Querer de Rosalía.

La letra de su último tema, Te Creí, da para pensar que se trata de una canción autobiográfica, aunque la cantante se ha hecho un pelín la sueca y no ha querido confirmarlo. Eso sí, no ha tenido reparos en charlar de amor y desamor sin pudor ninguno. "Cuando dejas o te dejan pasas por muchas fases, para estar con alguien primero hay que estar bien solo, puedes creer que estás enamorada y lo que estás es cachonda perdida", sentencia.

No podemos dejarla marchar sin recordar que protagonizó uno de los videoclips musicales más míticos de la industria, el del tema 'Bulería' de David Bisbal. "Fue con 16 años, fue mi primer videoclip. Lo que recuerdo es que me pegó un apretón de manos que dije 'qué fuerza tiene este', me arrancó la mano directamente", cuenta entre risas.

Hace poco más de dos meses estrenaba Mariachis, una serie de HBO Max que rodó duante dos meses en Guadalajara. El 'pique' de las golosinas de allí le jugó una mala pasada, pero ni con retortijones dejó de disfrutar de la comida mexicana.

"Mi papel es de una andaluza que quiere ser mejicana. Es un papel cómico muy fresquito, muy positivo. Ella se mete en un grupo de mariachis y aflamenca las canciones. He disfrutado mucho, recuerda sobre la experiencia.