Nya de la Rubia: "Me encantaría ser amiga de Lola Flores, ahora estaría con el Instagram, era transparente, natural"

Nya de la Rubia viene a yu, No te pierdas nada con nueva música debajo del brazo, literalmente. La cantante acaba de estrenar el EP Raíces, que incluye el primer single El Brillo de Tus Ojos.

"El brillo de lo ojos no se opera", una frase de Lola Flores

Un tema en el que la cantante critica la obsesión que hay por la imagen. Para su videoclip ha metido mano como directora, y es que a Nya le gusta tener control sobre su trabajo. "Me gusta meterme a saco con todo lo que hago. Pesamos 'vamos a hacer que las monjas operen'", cuenta la artista, que considera que esta obsesión y continua preocupación por nuestro aspecto "se nos ha ido de las manos". "Es cuestión de no quererte, yo entiendo que unos retoques vale, pero se nos está yendo de las manos", dice.

Responder a lo normativo, parecer una muñeca, ser un producto... Los peligros de la belleza excesiva están ahí acechando. "Con los años vas envejeciendo y te tienes que cuidar, pero de ahí a cambiarte la cara... Y gente muy joven, que es lo que están viendo", dice la joven, que le ha "robado" a Lola Flores esa frase tan conocida de "el brillo de los ojos no se opera".

"Lola es... Es la pionera para mi", dice la joven, que confiesa que la artista es una de sus mayores inspiraciones y referentes. "Creo que ahora estaría con el Instagram, me encantaría ser su amiga. Era transparente, era natural", recuerda.

"Soy una sevillana rara"

Flamenco, rap y música urbana. Esa combinación de géneros la ha llevado a que muchos la comparen con Rosalía. "Llevo nueve años sacando esta fusión, y si no era Rosalía era Bebe, no me importa porque yo sé quien soy", dice la joven, que se alegra mucho de que la catalana explore otros terrenos y deje camino libre.

A Nya de la Rubia la pasión por el flamenco le llegó bastante tarde, casi por nostalgia. "Me pasó una cosa muy rara. Mi madre me cantaba coplas, y yo soy de Triana, Sevilla. Yo decía 'pero porqué escucháis a Camarón', yo era de R&B, de otro rollo. Y cuando vine a Madrid me fui a cueva flamenca y se me metió por dentro. Empecé a sentirlo y sin saberlo al final lo tenía en mi", recuerda.

"Soy un poco sevillana rara, porque al típico le encanta la Semana Santa, la Feria, el Rocío... Y yo aprovechaba esos momentos para irme a la playa", confiesa la joven.

Malita de los Nervios es otro de los temas de Raíces y para los directos la cantante ha optado por un conjunto enteramente femenino. "Siempre he soñado con tener un grupo de mujeres. Queda super bonito y además son amigas", revela la joven.

Además de la música, Nya de la Rubia no deja de explotar su faceta de actriz. Acaba de grabar una serie en HBO con un montón de actores mexicanos llamada 'Mariachis'. "Me salió el casting y yo tengo el acento mexicano, querían una española que cantaba, es una comedia", adelanta.

Puedes ver a Nya de la Rubia en el minuto 22:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.