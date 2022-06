Pablo Rivero habla de los peligros de exponer a menores en redes: "Algunos tienen perfiles antes de nacer"

Recibimos en Cuerpos especiales al actor Pablo Rivero, aunque en esta ocasión no viene a presentarnos ningún proyecto cinematográfico, sino su nueva novela: La Cría. El intérprete confiesa que esta faceta de escritor surge, en parte, para liberarse de la presión como actor: "Creo los personajes pero no tengo la presión de interpretarlos. La gente me pregunta que por qué no hago la peli pero no quiero la presión de mover el proyecto, me tomo la literatura como una liberación".

"La Cría es la historia del niño más famoso de España porque protagoniza un anuncio de galletas con un conejo que es la imagen de la marca, y es muy enigmático porque no se sabe quién hay detrás", explica Pablo de la novela, y añade "es una metáfora de todo lo malo que hay detrás de la industria y de la deep web, de exponer a los niños en las redes sociales".

En La Cría se trata el sharenting, un término que hace alusión a la exposición de vídeos y fotos de niños a manos por parte de sus padres en redes sociales e Internet. "En algunos casos los niños tienen una identidad virtual incluso antes de nacer, y eso es un tema muy peliagudo", continúa explicando advirtiendo de los peligros que tiene exponer a un menor en redes sociales de esta manera.

"Esto hace la división de un mundo. Los que se suben al carro de las redes sociales son como los triunfadores, entonces si te sale bien, perfecto. Pero si no te subes a este carro eres del grupo de los perdedores. Incluso los profesionales de la salud mental advierten que muchas veces los que parecen los triunfadores, acaban jodidos", añade.