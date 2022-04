Pablo Rivero: "Hice un curso de escritura con Dan Brown pero él es mucho más perro"

Actor, reportero, escritor y fan de yu, No te pierdas nada. Así se presenta Pablo Rivero en su visita a Ana Morgade y Valeria Ros en el parquecito. Ha venido a presentar La Cría, su cuarta novela sobre la desaparición de un niño influencer que abre el debate sobre las exposición de menores en redes sociales.

"El sharenting es el hecho de sacar a tus hijos en redes sociales o internet. Yo hablo de la sobreexposición porque es novela negra y tiene que ser un poco tremendo todo. [El protagonista] Es el niño más famoso de España con un millón de seguidores", cuenta el actor y novelista. "El hecho de que sea tan famoso abre el abanico y entra el tema de la deep web, la pederastia, esas cosas tremendas".

Pablo Rivero empezó a trabajar en La Cría hace seis años cuando se abrió Instagram y no sabía qué publicar en su muro. Si él tenía problemas para despertar interés y pensó: "Si esto me pasa a mí siendo persona anónima, ¿qué coño tiene que hacer la gente que es anónima para interesar? Ahí saltó la pregunta: ¿hasta dónde estaría la gente dispuesta a llegar para captar seguidores?".

Escritor entre temporada y temporada

La Cría es la cuarta novela de Pablo Rivero, que ha tenido que hacer encaje de bolillos para poder escribir.

"Este año las pasé canutas. Lo bueno es que conforme voy grabando, voy maquinando y siempre tengo en la recámara pelis, novelas... Y cuando paro la serie, arranco a escsribir. El problema es que se me junta con la promo y el año pasado hice Celebrity Bake Off y me pilló el toro. Me pasé todo el verano rodeado de los niños de la familia, en la sillita de la playa escribiendo", dice Rivero, que se llevó un currazo para que después la gente se ventile el libro en tres días o menos.

"Yo intento hacer el libro que yo me leería", dice sobre esta forma de devorar la novela. "Hice un curso con Dan Brown (El Código Da Vinci) y decía que hay que dejar todos los capítulos en alto. Él es mucho más perro, a mí me da más pudor y no me gusta engañar a la gente, pero es verdad que son capítulos cortos en los que al final sucede algo y dices 'otro capítulo más".

Su otra ayuda es la de Sandra, la hermana de la pareja de su primo, una inspectora de policía que le ayuda a poner los pies en la tierra y que el libro no sea tan peliculera.

La gran suerte de 'Cuéntame'

La visita de Pablo Rivero al parquecito ha servido para despejar una duda sobre una de sus últimas fotos de Instagram: una idílica puesta de sol ante una piscina con la sierra de Madrid al fondo.

"Llevar 20 años en una serie me permitió comprarme un terreno y hacerme una casa", ha confesado el actor refiriéndose a Cuéntame. "Ha sido la mejor inversión que he hecho, además de la familiar, por supuesto", ha matizado sobre su pareja y su hijo.

La foto la publicó el 11 de abril con un motivo: "Estaba subiendo demasiadas cosas del libro y tenía que subir algo para que no fuese todo del libro. Para que no fuese todo 'hola, estoy aquí', 'hola, desayuno esto'... Esto por lo menos es bonito".

