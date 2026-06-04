Paco Roca presenta 'El viaje': "La memoria es una forma de reflexionar sobre los temas del presente"

Eva Soriano y Nacho García han desplegado la alfombra roja de Cuerpos especiales para recibir a Paco Roca.

El autor se ha estrenado como invitado para hablar de El Viaje, un cómic que cuenta la historia de Fran, quien tiene que pasar unos días en La Patagonia (Argentina) porque ha perdido su vuelo de vuelta.

"Las sinopsis de mis comics no venden mucho, juegan más a mi contra que a mi favor", ha dicho sobre la obra que estará firmando en la Feria del Libro de Madrid los días 4, 5 y 6 de junio. "Son argumentos de la vida, pequeñas cosas y asuntos que todos pasamos en algún momento", ha continuado el dibujante que aborda su propia ruptura en este cómic que reflexiona sobre el amor y el punto de no retorno.

"Va de una separación, de un tipo de que acaba de separarse y se queda en La Patagonia donde reflexiona sobre su relación, sobre las cosas que podía haber evitado", ha continuado al hablar de El Viaje, donde la memoria vuelve a ser protagonista como en sus anteriores trabajos. En Arrugas habla de la pérdida de memoria por el Alzheimer y en La Casa, sobre la memoria familiar.

Para Paco Roca, la memoria no es nostalgia y querer quedarse en el pasado: "Al final de lo que trata es de una herida en el presente y que miras de donde viene, intentas resolverla mirando hacia atrás, reflexionando para cerrar las heridas". Esto se puede aplicar a la memoria histórica y a la memoria sentimental de igual forma.

"Cuando tienes una ruptura o una crisis miras hacia atrás para saber qué ha ocurrido"

"Cuando tienes una ruptura o una crisis miras hacia atrás para saber qué ha ocurrido", ha añadido. "Me interesa la memoria porque es una forma de reflexionar sobre los temas del presente y en muchos casos también para encontrar nuestra identidad, que a veces es una identidad perdida. Por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja, tu identidad era tener una pareja, ser padre... y eso de repente se ha perdido", ha añadido el autor, al que no le gusta la identidad de persona divorciada.

En su opinión, es una palabra con un estigma. "Tú eliges ser padre o pareja, pero que te condicione un fracaso o algo que ha habido en tu pasado me parece que no está bien", ha añadido. "Nadie elige ser un separado en la vida".

El reto de El Viaje es hacer interesante una novela gráfica sobre dos personas hablando. "Se trata de intentar contar un relato de gente hablando, gente reflexionando y gente sintiendo cosas y más en este caso que son dos personas que están sentados y hablando de su vida, de cómo ven las relaciones, de lo positivo, lo negativo, si pueden funcionar a largo plazo, de cómo se sienten...", ha añadido el autor para el que el comic tiene algo muy positivo: "Se puede encontrar el amor después del amor, como dice Fito Paez".

Dejando a un lado lo complicado que puede resultar llevar un guion conversacional al papel, Paco Roca también ha aprovechado la entrevista para reflexionar sobre otro punto de las rupturas: "Lo curioso es que, da igual la edad que tengas, siempre lo siente s como lo más dramático, en ese momento fugaz no ves futuro".

"El pasado es lo mejor que ha habido, en el presente no tenemos nada claro y no vemos futuro", ha apuntado el aturo, que verá su cómic llevado a la gran pantalla aunque el proyecto está solo en primeras fases.