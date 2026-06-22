Pakozoico: "No estaría aquí sin todos los productos de dinosaurios que consumí de pequeño"

La semana de Cuerpos especiales ha empezado con la visita de Francesc Gascó. El paleontólogo y divulgador, conocido en redes como Pakozoico, ha visitado a Eva Soriano y Nacho García para hablar de su nuevo libro, Extinguiéndonos, una mezcla de divulgación científica en torno a las extinciones del pasado con crítica política y social sobre la actualidad.

"La idea del libro es que sea accesible a todo el mundo", ha contado al empezar la entrevista. "La parte más densa es la parte en la que se habla de extinciones, pero es una parte muy pequeña del libro porque lo demás es como conversación con colegas en un bar cuando estás arreglando el mundo, solo que cada uno habla desde su experiencia, desde su trabajo...", ha explicado el científico.

Pese al título de libro, Pakozoico mira al futuro con cierto optimismo. "Es verdad que tú pones las noticias y tiendes a ponerte pesimista. Echas un vistazo al pasado y dices No hemos aprendido nada. Estamos cometiendo los errores de hace un siglo. Sin embargo, hay una cosa que yo me intento repetir como un mantra y es que no podemos permitirnos ser demasiado pesimistas porque sino entraremos en la trampa de la profecía autocumplida", ha seguido para luego insistir en que no vale eso de Como el mundo se va a acabar, no hago nada para que no se acabe.

"No podemos permitirnos ser demasiado pesimistas porque sino entraremos en la trampa de la profecía autocumplida"

Para el paleontólogo es una pena plantearse así el futuro y también es una pena pensar en todas las especies que se han extinguido. "Por mucho que sea científico y me dedique a estas cosas, soy muy emocional", ha confesado. "Hay veces que veo películas y documentales y sufro mucho con la extinción de los animalitos, incluso con la extinción de los dinosaurios me emociono. Digo, jolines, esta gente se extinguió y no volvió. Me da mucha pena".

Con optimismo mira los avances y lo que estamos a punto de descubrir. "Yo creo que estamos más cerca de lo que hemos estado nunca de saber cómo eran los dinosaurios", ha apuntado. "Además ha habido descubrimientos en las últimas décadas que nos han volado el cerebro", ha añadido el paleontólogo, que no se hubiese imaginado cuando estaba estudiando que podríamos saber el color de los dinosaurios y ahora lo sabemos de algunos. "Se pueden llegar a detectar trazas de los pigmentos".

"Yo creo que estamos más cerca de lo que hemos estado nunca de saber cómo eran los dinosaurios"

Tampoco se hubiese imaginado lo que vivió hace cuatro años en Níger, cuando formó parte de la expedición que descubrió una nueva especie de Spinosaurus: Spinosaurus mirabilis. Hoy lo recuerda como un momento tan emocionante que no pudieron parar de llorar.

En la entrevista también ha hablado de cómo es el día a día en una expedición. "Hay pinceles y, sobre todo, mucha herramienta muy pesada. Lo del pincelito es para limpiar", ha contado para explicar después por qué van a unos destinos y no otros. "Porque ha habido prospecciones previas o los locales también han dado chivatazos".

Las películas de dinosauarios y la canción de Eva Soriano

Su historia con los dinosaurios se remonta a su infancia. Él era un niño apasionado de los dinosaurios y en el momento en que supo que existía la profesión de paleontólogo no lo dudó, ha contado el científico, que anima a los niños que quieran dedicarse a ello que no dejen de perseguir su sueño pero sin romantizarla en exceso.

"Por un lado les diría que adelante. Todo tipo de estudio y de formación que hacemos, sea lo que sea, te está amueblando la cabeza y preparándote la cabeza de cara al futuro", ha dicho. "Y por otro lado, que no se dejen llevar por la fantasía de las películas y documentales porque los paleontólogos no estamos todo el día en el campo".

A esta pasión contribuyeron las películas (su favorita, la primera de Parque Jurásico, de 1993) y a las que celebra por el papel divulgativo que hacen. "Yo las disfruto. No estaría aquí sin todos los productos de dinosaurios que consumí cuando era pequeño", ha apuntado consciente que el cine llega a más diversidad de ente que los libros.

"Eva, te has puesto a la altura de Jeff Goldblum"

La película de Parque Jurásico llegó a todos los públicos y su sintonía se hizo mundialmente conocida, hasta el punto de que Eva Soriano le ha puesto letra. ¿Y qué el parece a Francesc Gascó? "Yo te tenía en alta estima pero te has puesto a la altura de Jeff Goldblum, que le puso letra a la canción y la cantó en un programa de televisión", ha dicho despidiéndose con una alegría para la presentadora.