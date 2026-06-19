La Paloma presenta 'Un esfuerzo honesto': "Fran Perea flipó, no sabía que había una persona tan parecida a él"

Acaban de estrenar Un esfuerzo honesto y este viernes han venido a Cuerpos especiales a charlar sobre su nuevo single con Nacho García y Lalachus.

Nico, Juan y Lucas, más conocidos como La Paloma, han empezado la entrevista explicando el objetivo del tema. "Lo que queríamos es limitar un poco la autoexigencia", han dicho justo al principio. "No hace falta ser el mejor. No vas a heredar. Ya basta, hay que ser un poco más mediocres", han añadido sobre la canción que tiene un divertido videoclip.

"No hace falta ser el mejor. No vas a heredar"

La banda convoca un casting para buscar a los dobles de cada uno y encontrar la mejor versión de La Paloma. ¿Un reflejo de la presión de ser cada vez mejor en nuestros trabajos?

"Es una lectura mucho más profunda de la que hicimos nosotros", han confesado. "Nuestro objetivo es que estuviera Fran Perea porque es exactamente igual que Lucas. El resto da igual, Fran Perea es el importante aquí", han añadido.

El parecido entre los dos músicos es sorprendente incluso para el propio Fran Perea. "Cuando llegó al rodaje flipó", han contado sobre el cantante que no los conocía personalmente. "Nosotros sabíamos que Lucas se parece a Fran pero Fran no sabía que había una persona tan parecida a él", han añadido. "Son exactamente iguales".

En este trabajo colaboran también con el productor Lalo GV, una experiencia de la que solo tienen buenas palabras. "Es una persona muy abierta, hemos trabajado muy bien con ella. Realmente es un gusto", han dicho los tres que ya están acostumbrados a llegar a acuerdos en la banda.

Cuando tienes la canción

Un esfuerzo honesto llega después del segundo álbum de La Paloma, Un golpe de suerte, con canciones como Sé lo que quiero o Las cosas que me gustan.

"Cuando una canción ya está casi acabada y la estáis tocando todos juntos en el local hay una sensación que dices Esto me gusta", han dicho sobre la sensación que despierta en ellos los temas que sienten que van a entrar en el disco.

Lo dicen también en otras palabras: "Hay algo que es común a toda la peña que hacemos canciones es que si sale rápido, si fluye y sale rápido suele ser una canción que tiene algo especial".

"Si fluye y sale rápido suele ser una canción que tiene algo especial"

En La Paloma hay canciones que canta Nico y otras Lucas, cada músico interpreta en el disco los temas que escribe. ¿Y si tuviesen que escoger una del otro?

Nico lo tiene claro: "Todo esto del primer disco". "Cada vez que la tocamos pienso que es mejor", ha dicho sobre el tema que hubiera llamado Escalón si fuese suyo.

Y Lucas tampoco lo duda demasiado: Las cosas que me gustan. "Ha cogido las palabras correctas para decir lo que quiere decir, es un temón", ha añadido.

La Paloma se ha despedido hablando de su próxima gira y de comida. A falta de actualizaciones en la cuenta de Instagram La Paloma Come, están los bocadillos de Lucas. El cantante les preparó dos a cada uno recientemente y solo con la descripción se le han puesto los dientes largos a Nacho y Lala. ¡La próxima visita al programa promete traer uno para ellos también!