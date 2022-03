Paula Mattheus: "Mi colaboración con David Otero surgió en una videollamada de seis horas hablando de la vida y la muerte"

Paula Mattheus presenta en Cuerpos especiales La Hipoteca, su nuevo single que va con un claro recadito. "A mi cuando la gente me pregunta '¿esta persona sabe que esta canción va por ella?' No, si esa persona se da por aludida no es mi problema", ha empezado desviando el tema, aunque poco después ha reconocido que sí está basada en una historia personal.

"Pero realmente no fue del todo así, no era por un plan que teníamos. Era una persona mucho más tradicional que yo y sí que tenía entre sus planes de futuro hacer algo así", ha confesado, haciendo referencia al bde tener una hipoteca.

La hipoteca es el primer sencillo del que será su primer álbum, que verá la luz en otoño y que cuenta con colaboraciones como David Otero o Despistaos. "Me acaba de dar mucho vértigo porque es la primera vez que lo decimos", se ha sorprendido Paula.

Sobre su colaboración con David Otero, nos ha explicado que surgió durante los meses de confinamiento y que compusieron la canción en una videollamada en la que estuvieron seis horas "hablando de la vida y de la muerte" y ha asegurado que salió "una cosa muy bonita" que podremos disfrutar en unos meses.

Además de tener su propia gira, este verano Paula Mattheus también es telonera de los conciertos de Rozalén, a quien admira enormemente: "Es increíble. No me canso de verla y de estar con ella porque no solamente es a nivel profesional, sino que a nivel personal me ha dado esperanzas de creer en la humanidad".

Por último, Eva Soriano e Iggy Rubín le hacen un jueguecito para averiguar a qué otros cantantes le daría una hipoteca. ¡Y ojo que hay a uno que se la niega!