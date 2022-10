La Pija, La Quinqui y el día que Mariang intentó ligar con "un artista muy conocido por su disco El Malagueño"

Son exitosos podcasters y lo más joven de Cuerpos Especiales. Carlos Peguer y Mariang, alias La Pija y la Quinqui, se sientan junto a Eva Soriano e Iggy Rubín este viernes para hablar del futuro del amor y las tácticas para ligar que se utilizan hoy en día.

Si Kiko Matamoros ha encontrado el amor casándose con Marta López Álamo, Carlos Peguer y Mariang tienen claro que también les llegará su momento. El cuándo es un misterio.

"Yo personalmente no he ligado en mi vida, somos sexoafectivamente sedentarios", cuenta Mariang, que después de hacer esta afirmación tan terrible ha procedido a contar qué ocurrió el día que intentó conquistar a uno de los artistas más conocidos de este país.

"Bueno sí, una vez, con un cantante al que me encontré en la puerta de un sitio… Se hizo muy conocido gracias a su último disco El Malagueño. Hice un despliegue de armas de mujer... Lo que hice a continuación fue pasar delante de el, no me miró, así que volví a pasar y confirmar que no le interesaba", explicó, apesadumbrada por unas calabazas que ni siquiera se materializaron porque literalmente no hubo ninguna interacción.

Qué hacer cuando quieres ligar con alguien: