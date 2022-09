La Pija y la Quinqui: "Las muestras gratis del supermercado cubrían las carencias de los estudiantes"

Viernes de decadencia con Carlos Peguer y Mariang, más conocidos como La Pija y la Quinqui. Este viernes querían hablar de algo serio y al final les ha salido un poco regular la jugada, pero qué bien lo pasamos siempre.

¿No has notado que desde que llegó la pandemia ya no hay muestras gratis en los supermercados? El drama se ciñe sobre las pequeñas y grandes superficies, que ya no ofrecen a sus clientes la posibilidad de degustar exquisitos manjares antes de comprar. La indignación se ha apoderado de Carlos Peguer y Mariang, que solían ir de buffet libre los sábados por la tarde.

"Estoy hablando de esa bandeja de lonchas de chorizo, volvía a mi piso de estudiantes y decía que había comido fuera", reconoce Mariang. "Ser estudiante significa tener carencias, la motivacional, la económica, la sexoafectiva y por supuesto la carencia alimenticia. Todas ellas las cubrían las muestras gratis de los supermercados", dice Marian muy convencida y reivindicativa.

Pero no todo es oro lo que reluce en este paraíso de cubitos de queso en palillos. "Había que actuar rápido y que no se enterara el de la promoción porque si no estabas perdido", añade Carlos.

Los estudiantes ahora se mueren de hambre, comen pelusas. Ya no pueden conseguir esa serotonina porque ya no hay muestras gratis. Han desaparecido. "Durante un año fuimos todos los días a un sitio en el que el arroz tres delicias costaba dos euros", recuerda.