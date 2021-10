La playlist de Jota Music para cenas románticas…y lo que viene después

Te interesa Más playlist de Jota Music

“Buenos días, soy Isabel de Madrid y quería pedirle a Javi Sánchez una playlist para ese momento en el que tienes una cita con un chico en casa y después del postre toca tomarse una copa… ¿Qué música me pondrías para ese momento?”. Es la petición con la que Jota Music ha elaborado la playlist de este lunes 11 de octubre.

Si estás planeando sorprender a esa persona especial con una velada romántica, una música ambiente es imprescindible. Ahora bien, ¿Qué temas son los que os ayudarán a perder la timidez? Jota Music, conocido como Javi Sánchez cuando se apagan los micros de Cuerpos especiales, te trae seis ideas que convertirán tu cita en una velada inolvidable.

¡Empezamos!

[[H3:'I´m Yours, de Jason Mraz]]

“Vamos a poner primero a Jason Mraz con un tema muy bonito. Se llama I´m Yours

'Robarte Un Beso', de Carlos Vives y Sebastián Yatra

“Robarte un beso, que a lo mejor es lo que quiere Isabel, de Carlos Vives y Sebastián Yatra, es lo que va a sonar aquí en Europa FM”

'Don't Be Shy', de Tiesto y Karol G

“Y la primera parte de la playlist la acabamos con Don´t Be Shy. No me seas tímido, de Tiesto y Karol G”

'Cuando Nadie Ve', de Morat

“Vamos a ver qué hará Isabel con sus invitados en casa cuando no les ve nadie. Es precisamente lo que cantan los chicos de Morat, que han titulado así su canción Cuando Nadie Ve”

'Call on Me', de Eric Prydz

“También vamos a poner Eric Prydz con Call On Me para que se vengan un poquito arriba”

'Perfect', de Ed Sheeran

“La guinda del pastel se la vamos a poner y con alfombra roja. Llega Ed Sheeran con Perfect, para terminar la playlist de hoy”

¡Jota Music no defrauda nunca a nadie! Y, por supuesto, esta vez no iba a ser menos. Así que, si hoy tienes una cita romántica… ¡Ve abriendo la botella de vino y déjate llevar con esta increíble lista musical!

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908