Recuerdos, fotos, cartas, un San Pancracio con perejil... El altar que Toni Acosta tiene en su casa

Toni Acosta y Laura del Val, nuestra abogada experta en asesoría legal, tienen una cosa en común.

Las dos son abogadas. Toni Acosta estudió Derecho, pero nunca ejerció, prefirió venirse a Madrid "con una maleta cargada de sueños" a cumplir su deseo de ser actriz. "Piensan que las actrices somos bobas y cuando digo que soy licenciada en Derecho, dicen 'ay, pues igual piensa'", cuenta la actriz. Pero no es lo único que comparte con Cuerpos especiales. Igual que nosotros, que tenemos un altar lleno de tonterías en el estudio, ella también luce uno parecido en su casa. Tiene cosas muy muy valiosas y otras que simplemente están ahí.

"Tengo fotos con quien gente a quien admiro mucho, tengo una foto preciosa con Pilar Bardem, otra con Verónica Forqué... Pero de repente hay un ramo del Domingo de Ramos, me lo trae Rosa, que me ayuda en casa. Después tengo una estatua de un perro, que representa a mi perro Barton, que se murió, un le metemos cartas cuando queremos escribirle. Tengo velitas, algún premio, un San Pancracio con una monedita y perejil... Eso me va bastante bien, San Pancracio lo recomiendo", revela.

Fíjate si le va bien a Toni Acosta que este jueves estrenó en el Teatro EspañolEl Fin, una obra en la que interpreta a una profesora que se enfrenta a la noticia de que el mundo se acabará en 10 horas. "El estreno fue apoteósito, es una comedia apocalíptica y me he dado cuenta de que generacionalmente abarca mucho. Llevé a mis padres y a mi hija. Unos destacaban una cosa y otros otra", explica antes de comparar un poco la trama con la de El Mago de Oz. Son ocho actores encima del escenario y "todos son maravillosos".

La función se divide en dos planos. Uno en el que la protagonista siente pánico por este inminente colapso mundial y otro de calma, en el que se dedica a ser razonable y recuperar sus sueños de la infancia en el tiempo que se queda.

