Eva Soriano: "Vamos a dar a la sección 'Eva le grita a una nube' la importancia que tiene y dejar de estar en un ambiente de crispación"

La sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales ha cambiado este miércoles y Eva Soriano ha decidido alzar su voz contra los comentarios críticos que reciben sus vídeos en Instagram. ¡Parece forocoches!

Para esas voces críticas, ha preparado los premios desubicación nubil 2024. "Me he dado cuenta de que alrededor de esta sección hay muchísima controversia. Yo creía que era un ejercicio de opinión en el cual me posiciono acerca de algo. Es una postura que tú puedes compartir, o no, pero todo se basa en el humor, la comedia, la ironía...", ha dicho antes de empezar con el ranking de los vídeos que más controversia han generado.

NÚMERO 4. La nube del Team Building

"Entre los comentarios había uno que me ha dejado un poco petrificada. Una persona se ofendió muchísimo porque dice que a mí no me gustan los team building y comentó: 'Hay gente que trabajamos de verdad organizando y montando estas tonterías y te aseguro que aportan mucho a los equipos de trabajo. Es fácil hacerte la graciosilla", ha dicho Eva Soriano leyendo el comentario de la discordia. "Si es fácil, José Luis, lo difícil es cobrar por ello".

Eva entiende que sobre gustos no hay nada escritos: "A ver si yo no voy a poder hablar yo de algo que practico, que he tenido que hacer y que me reporta unas cosas u otras. Ahora mismo estamos en un momento en el que no se puede hablar de nada. Lo que no comprenden es que estamos haciendo una broma alrededor del noble arte del team building...".

NÚMERO 3. La nube de San Valentín

El vídeo del día de San Valentín también generó polémica, especialmente por un comentario que decía: "A ver si lo que va a estar vacío es tu cabeza. No puedes comparar el día en que mi madre me dio la vida con el día de San Valentín, ¿cómo que tenemos el corazón vacío? ¿Tú qué sabrás de nosotros? Me acabas de insultar de una manera que no te lo lo voy a perdonar..."

"Son comentarios reales", le ha dicho Eva a Nacho García. "Si entras en mi Instagram se montan unos pitotes... Esta persona se lo tomó todo literal. ¿Tendré que poner yo en mi Instagram que es una cuenta de humor?".

NÚMERO 2. La dictadura de la OB, de la Operación Bikini

"Lo que desarrollé es que debemos estar sanos, estar bien y hacer deporte solo para sentirnos mejor", ha recordado Eva Soriano, que empezó a recibir comentarios de índole político por el vídeo de la dictadura de la Operación Bikini, de la dictadura de la talla S.

No pillaron que al hablar de SS se refería a la talla que impone la sociedad... "Y ese tipo me llama roja sin saber que yo soy más de derechas... Estamos dando por hecho la ideología de alguien solo por lo que opine..."

NÚMERO 1. El vídeo del Bizum

El vídeo del Bizum, que a priori no tenía por qué generar controversia, despertó una duda en un seguidor: ¿Quién es José Luis? ¡Que le pague ya el Bizum!.

Cualquiera que siga la dinámica del programa sabrá que José Luis, María Jesús... son nombres aleatorios que usa Eva Soriano, que terminó su nube con una reflexión en alto.

"Si yo tengo que poner en cada vídeo de la nube que esto es contenido de humor y que tu libre interpretación del vídeo no significa que sea la literalidad de lo que yo estoy diciendo... Cojamos el vídeo, hagamos el ejercicio de pensar que es un vídeo de humor de un programa de radio que se dedica al humor y a la chufla, pongamos un poco de sentido a las cosas, porque hay otros vídeos que son más peligrosos que lo que yo digo y no le damos esa importancia. Vamos a darles la importancia que tienen y vamos a dejar de estar todo el rato en un ambiente de crispación constante", ha apuntado Eva añadiendo un último dato sobre su perfil de Instagram.

Entras a leer los comentarios y eso parece forocoches...