Rodrigo Cuevas: "Massiel es una fantasía de persona, es una anécdota viva"

Rodrigo Cuevas ha despejado su agenda este martes para visitar a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales. La voz del neofolclore se ha pasado por el morning de Europa FM para hablar de su actual gira, con la que estará el miércoles 24 de junio en Madrid, y de su último disco, Manual de belleza, que cuenta con colaboraciones con Massiel y Ana Belén.

"Te puedes encontrar de todo", ha dicho sobre su nuevo trabajo, que incluye desde "belleza sexy, la más evidente que practicamos todos" a "bellezas más elevadas con voces maravillosas". "Hay una serie de colaboraciones inconmensurables", ha dicho sobre esas compañeras de viaje con las que contactó a golpe de teléfono.

Con Massiel canta Un Mundo Feliz, un tema donde imagina un mundo fantástico lleno de humor y ternura... "y en el que todo el mundo es maricón", ha bromeado con Eva y Nacho.

El cantante se ha reído a este respecto y cuando Nacho García le ha preguntado qué ley promulgaría si fuera Presidente del Gobierno, su respuesta ha ido en esa línea. "Creo que condenaría a cadena perpetua a la heterosexualidad", ha dicho entre risas. "La unión entre dos personas de dos sexos diferentes no es lo mismo, no se le puede llamar igual".

Fuera bromas, Rodrigo Cuevas ha reconocido que grabar junto a Massiel ha sido un sueño. "Es una fantasía de persona, es una anécdota viva", ha dicho de la ganadora de Eurovisión 1968. "No te para de contar anécdotas", ha añadido para luego deshacerse en halagos. "Es una tía que sabe muchas cosas, trabajó con mucha gente histórica de nuestro país y todo lo que sale por esta boca es una maravilla".

Otra maravilla incluida en el disco de Rodrigo Cuevas es BLZA, su colaboración con Mala Rodríguez, que presenta como "una canción que escribe la belleza en primera persona" y que incluye versos como "Yo soy la belleza, dicen que todo lo puedo | Me tiro a las calles, me paseo por Oviedo".

Y, para maravillas, la canción Sácame a bailar, un pasodoble que une a Rodrigo Cuevas con Ana Belén. "En un Manual de Belleza tienen que estar las más guapas y las más talentosas", ha dicho sobre la cantante con la que ha sido un lujo trabajar.

"Escribimos esta canción que habla de un amor de una persona con demencia y su pareja. Solo se acuerda de las cosas cuando bailan el pasodoble. Esa persona dice Por favor, no quiero olvidarme de ti, solo quiero que me saques a bailar pasodobles para recordarte todo el rato", ha apuntando el cantante sobre este tema que ha emocionado a Eva Soriano.

También merece una mención la canción Una Muerte Ideal, con Grande Amore y Mapi Quintana, en la que se imagina reunirse en el cielo con artistas como Lina Morgan, Rocío Jurado o Nino Bravo. "En la canción digo Y cuando llegue Bisbal haremos un musical", ha dicho sobre su plan perfecto con todos estos artistas.

La canción es parte del disco y también del setlist de la gira, que Rodrigo Cuevas empezó en abril y a la que todavía le quedan fechas en Madrid, Santander o Bilbao. "La gente se descuagiringa bailándolos", ha dicho sobre la reacción del público ante sus nuevos temas antes de jugar con Eva y Nacho a Pueblos especiales.