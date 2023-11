Rubén Pozo deja caer una nueva colaboración con Leiva: "No puedo hacer spoiler"

Eva Soriano pensaba que el nuevo single de Rubén Pozo se llamaba Vampiros Plus, por la + que lleva tras el nombre, pero no. En realidad se titula Vampiros Cruz, ya que el símbolo hace referencia a la cruz de los vampiros. Empezamos la entrevista con el pie izquierdo, nada del otro mundo.

Es un single doble, un formato físico como "lo que se sacaba en los 60", una canción por cada cara del vinilo. "Era un capricho, soy un señor mayor y tengo muchos vinilos en casa, tenía un sueño de sacar un 45 revoluciones", dice, como balbucendo de la manera más entrañable.

"Las canciones son dos genialidades mías como con las que suelo dar al público", bromea sobre Ha llegado (cara A) y Catálogo (cara B).

En el videoclip de Ha llegado el día sale echando las cartas la televisión ficticia RU TV, pero reconoce que él no es muy esotérico. "La canción sí, es muy telúrica, oscura, yo he tratado de hacer un conjuro más que una canción, podría haberse escrito a pluma y papel del año 1500". No quiere saber su futuro, nunca le han echado las cartas porque le condicionaría y no quiere recibir malas noticias. Así que el videoclip es pura ficción.

Catálogo es la segunda canción del vinilo, que lleva una letra formada únicamente por títulos de sus anteriores canciones. Una genialidad que se le ocurrió sin querer tocando en casa, cuando le salió con la guitarra una rueda de acordes y, sin pensar en nada, empezó a tararear una melodía con el repertorio del concierto del fin de semana. "Lo hice como un juego, luego la tocaba y veía mi vida pasar por mis oídos, es egocéntrico y bonito", dice entre la seriedad y la broma. "Es un poco para fans duros míos y creo que nadie ha hecho esto en la historia de la música, soy en pionero", celebra.

Hace poco vivió un concierto muy especial súper cerquita de su barrio, Alameda de Osuna. "Estuve en las fiestas de Canillejas, tocando, y se puso a llover. Me decían 'corta, que te vas a electrocutar', pero yo no seguía, hasta que no vea charcos no paro", recuerda.

El mes que viene tiene otras fechas marcadas en rojo en su calendario personal. El 19, 25 y 26 de diciembre abrirá los tres conciertos de Leiva en el WiZink Center de Madrid. "No puedo hacer spoiler de si habrá colaboración o no, sabía que me lo preguntaríais pero...", dice, dejando caer que es más que posible que canten juntos en el escenario. El sueño de los fans de Pereza se hará realidad y quién sabe... Igual estrenan un nuevo tema inédito.

