Santos Solano explica qué son los pensamientos rumiativos, qué efectos pueden tener y cómo manejarlos

¿Has oído hablar alguna vez de los pensamientos rumiativos? ¿Sabes cómo aparecen, cómo afectan a nuestros comportamiento y qué deberíamos hacer si los tenemos? De todo eso ha hablado este martes Santos Solano en Cuerpos especiales. El psicólogo de cabecera del morning de Europa FM ha presentado la teoría sobre esta forma de pensamiento conocida como rumiación y también los trucos más prácticos para lidiar con ella.

"Esta forma de pensamiento se basa en un pensamiento negativo generalmente, repetitivo, que incide directamente en la forma en que actuamos y en cómo nos sentimos", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín.

La clave en estos pensamientos es saber identificarlos. "Tienen que ser normalmente sobre cosas dolorosas, cosas desesperanzadoras, que nos han pasado malas. La cosa es que nos dura durante un largo periodo de tiempo, que los repetimos frecuentemente y que, a diferencia de los que están basados en el futuro y nos provocan más ansiedad, estos están más centrados en el pasado".

¿Por qué se producen los pensamientos rumiativos?

"Todo viene de un proceso que realmente sí que es adaptativo. Cuando nos ha ocurrido algo darle vueltas repetidamente para encontrarle una solución o saber cómo gestionarlo es un proceso adaptativo", ha explicado el experto.

La clave ahora es saber diferencia entre dos tipos de pensamientos:

Los repetitivos orientados a la solución del problema.

Los repetitivos que ya empiezan a ser más patológicos, que dificultan el correcto funcionamiento y que nos mantienen dándole vueltas a algo que no conseguimos resolver.

¿Qué nos puede pasar si nos atascamos en un pensamiento repetitivo?

"Las consecuencias más asociadas son dificultad en la toma de decisiones; nos van a tener también más sobreestimulados y, por tanto, más sensaciones de agotamiento mental; sentimiento de incapacidad para afrontar determinadas dificultades que nos puedan ocurrir en la vida; también este proceso como de que te quedas alejado de la realidad porque pasan cosas por fuera que no sabemos responder bien y. sobre todo, esto nos desconecta del presente y se asocia a una bajada de ánimo".

¿Cómo debemos actuar con los pensamientos rumiativos?

Lo importante, en que caso de detectar que tenemos este tipo de pensamientos, es que no debemos prohibirlos. "Lo típico de no pienses en un coche rojo y vas a pensar en un coche rojo", ha explicado.

"Lo primero que hay que hacer es identificarlos. Yo ya sé que cuando discuto con un amigo voy a tener un día entero de repasar la conversación. Lo principal es aceptarlos y esto puede parecer contraintuitivo inicialmente. Me estorban y los tengo que aceptar porque sino los vamos a reforzar. La clave es dejarlos estar, como cuando te llaman para venderte algo al teléfono. Hay dos opciones no cogerlo, acepto que me están llamando y ya se les pasará, o cogerlo, informarme por todas las tarifas. Si le hago caso y lo retroalimento va a durar más el malestar", ha recomendado Santos Solano.

Hay que dejarlos estar. No meterse dentro de ellos. "Como sabemos que no tienen solución, dejarlos estar. Esto nos ayudará a que la intensidad del malestar es que vaya bajando".

En este caso, el consejo es "hablar con alguien". No tiene por qué ser un experto, "interactuar con gente" y así dejar estar esos pensamientos sin darles mayor importancia.