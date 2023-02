Sara García, primera astronauta española de la ESA: "Me enteré de la oferta porque salió en un periódico"

En noviembre del año pasado la bióloga molecular Sara García fue seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) como reserva para su promoción de astronautas de 2022. Se convirtió así en la primera española en lograrlo.

"Es bastante guapo. En ningún momento piensas que vas a conseguir algo así. Es una oferta de trabajo que cuando la echas es como... 'a ver qué pasa", ha contado este martes en su visita a Cuerpos especiales para sorpresa de Eva Soriano e Iggy Rubín. ¿Tuvo que echar el currículo como en infojobs?

Sí, fue más o menos así. La diferencia es que este tipo de oportunidades surge una vez cada 13 años.

"Me enteré de la oferta por casualidad porque salió en un periódico. Luego ya lo miré en la página y efectivamente era como una oferta de Infojobs. Tenías que subir el currículo, una carta de motivación, una certificado... Los requisitos básicos eran bastante sencillos, había mucha gente que podía cumplirlos. Tenías que tener formación en una carrera de ciencias, tres años de experiencia, hablar inglés, saber conducir", ha añadido la doctora en biología molecular.

Ser suplente es simplemente que tienen que surgir más oportunidades de vuelo.

Estar en reserva no significa esperar a que alguien se ponga malo para poder salir, es otra cosa. "Es algo que he querido matizar. Ser suplente es simplemente que tienen que surgir más oportunidades de vuelo. Ahora mismo la ESA solo puede garantizar cinco oportunidades de vuelo por los contratos que hay con otros agencias internacionales entonces solo van a formar cinco astronautas de carrera. En el momento en que surjan más oportunidades o más misiones, por ejemplo con actores comerciales que puedan llevar a cabo naves, en ese caso empezarán a entrar los reservas", ha aclarado García, matizando que 'actores comerciales' son empresas privadas como SpaceX.

"Bienvenida sea la empresa privada porque van a ayudar a desarrollar la tecnología que se necesita para desarrollar investigación", ha celebrado.

Investigadora contra el cáncer

Sara García trabaja desde hace 12 años como investigadora contra el cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas - CNIO y reconoce que, en el fondo, le alegra ser reserva. Así puede seguir con su labor actual.

"Estoy en un proyecto que busca desarrollar un fármaco contra dos tipos de cáncer, el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas, que tiene una mutación particular pero que afecta a un gran número de pacientes", ha explicado García, que asegura que ser reserva le permite "cerrar un proyecto a la vez que montan una misión igual más adecuada".

Sin referentes cuando era niña

Sara García también colabora con el proyecto Chicas, la ciencia nos necesita, de la iniciativa Constantes y vitales

"Estamos intentando dar visibilidad a figuras femeninas que han tenido mucha visibilidad en la ciencia", ha contado García, que cuando era pequeña le faltaron esos referentes. "No tenía porque no había. Conocía a mujeres científicas pero no las veía como un espejo en el que mirarme".

Sus referentes más cercanos los encontró cuando se matriculó en la universidad. Sara García, que estudió biotecnología, una carrera muy nueva que casi no sabía de qué iba, encontró inspiración en la facultad: "Compañeros y compañeras que se atrevían a hacer cosas loquísimas, montar asociaciones, ir a laboratorios, gente muy inquieta que me animó a atreverme a hacer cosas".