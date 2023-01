Sofía Cristo, sobre 'Cristo y Rey': "Mis padres se merecían un homenaje así"

La DJ Sofía Cristo ha visitado este miércoles Cuerpos especiales para hablar de sus nuevas remezclas — Salud, dinero y amor y Mi mundo sin ti—, aclarar por qué la cena de Navidad del morning de Europa FM le pareció un bajón y explicar sus sensaciones al ver Cristo y Rey, la serie sobre sus padres (Ángel Cristo y Bárbara Rey) protagonizada por Jaime Lorente y Belén Cuesta que se estrena este domingo 15 de enero en Atresmedia Premium.

Tres Cosas (Salud, Dinero y Amor) es el nuevo éxito de Sofía Cristo, que define la canción como "una canción que invita a tener de todo" pudiendo ser amor equivalente al sexo.

Sofía Cristo y Seiken no recuperaron este tema pensando que lo iba a petar. "Lo hicimos pensando en lo que queremos transmitir al público", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín sobre sus intenciones. "Somos muy de energías y llevamos trabajando mucho tiempo para lograr nuestros propósitos, que es levantarnos cada día y hacer música", ha añadido la DJ que, en ese sentido, se muestra muy agradecida.

Su próxima remezcla es el remix de Mi mundo sin ti, de Soraya Arnelas, que sale el 10 de febrero para celebrar el 20º aniversario de la canción. "Soraya para mí es una de las voces más grandes de nuestro país", ha reconocido sobre su nueva compañera.

Después de este estreno, el 13 de mayo en Fuengirola, Sofía Cristo tiene una cita en el Fulanita Fest, el mayor evento de visibilidad LGTBIQ+. Ella es la encargada de cerras esta cita.

"Estoy muy contenta porque ya no solo es reivindicar, es darle el lugar que se merece a las artistas que tenemos en este país. Y esa fusión tan ecléctica de artistas, con un cierre mío, yo estoy feli", ha reconocido la DJ.

Sofía Cristo y la serie 'Cristo y Rey'

Sofía Cristo también ha hablado del estreno de Cristo y Rey, la serie sobre sus padres en la que tiene una pequeña aparición. "Yo salgo con cinco años, la niña es adorable, es una monada", ha contado sobre la actriz que la interpreta en la producción protagonizada por Jaime Lorente y Belén Cuesta. "La primera vez que vi una foto de ellos caracterizados, lloré", ha confesado.

La DJ reconoce que lo que rodea a la producción le parece muy fuerte, "a nivel mental y emocional" y dice estar superorgullosa. "Es una superproducción y creo que mis padres se merecían un homenaje así. Para mí mi madre es una leyenda viva y ni padre es una leyenda del circo. Independientemente de las historias de su matrimonio, que es de ellos y yo ahí no me voy a meter más", ha añadido insistiendo en que su madre es "la puta ama".

Sofía Cristo, para la que visitar el rodaje de la serie fue como meterse en una cápsula del tiempo, vivió una infancia atípica de la que también ha hablado en la entrevista. "Yo era la hija del dueño del circo y tenía privilegios muy especiales", ha contado sobre cómo fue su relación con este mundo

El bajón de la cena de Navidad de 'Cuerpos especiales'

Sofía Cristo no se ha ido del estudio sin aclarar por qué dijo de la cena de Navidad de Cuerpos especiales que fue un bajón.

La DJ, a la que le une una estrecha amistad con Javi Sánchez, se cruzó con el equipo del morning de Europa FM el día de su cena de empresa y solo pudo decir "vaya bajón de cena".

"Yo entré en la cena con ilusión porque estaban los de Cuerpos especiales y fue un bajón. Poca ilusión por verme", aclaró Sofía Cristo, a la que Iggy corrigió: "Poca ilusión no puedes decir, fans de tu música como en este santo estudio no has visto en tu vida".