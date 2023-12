El surrealista book de fotos de Niño Paco para convertirse en modelo de un catálogo de juguetes

Va un poco tarde porque las Navidades están a la vuelta de la esquina y los catálogos de juguetes se ven por todos lados, pero no desiste. Niño Paco quiere convertirse en modelo y protagonizar las revistas más ojeadas por los niños de cara a las fiestas.

Para que le fichen las marcas, ha sacado sus pasos prohibidos y se ha hecho unas fotos para un book profesional. "En esta toco un peluchillo de un perro, pero de raza, porque la gente no quiere perros feos", exclama Niño Paco.

"En esta estoy con la boca abierta, como un niño jugando al Escalextrix, y esta estoy eufórico por haber creado una sustancia nueva en el Quimicefa que luego distribuiré en un garito de confianza", dice con un rintintín que nos ha obligado a recordarle que en Cuerpos especiales no se puede hablar de drogas. "Pues para qué me traéis. ¿Tú crees que a Coto Matamoros lo llevan a los programas a hablar de la paz? No", se queja.

Un día más, el peor ejemplo para los jóvenes, el azote de la educación, del horario protegido... No tiene remedio.

