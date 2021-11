The Parrots: "Iggy Pop habló de nosotros en su programa de radio y puso un tema nuestro"

Diego García y Álex de Lucas, o lo que es lo mismo, The Parrots están en Cuerpos especiales para presentarnos su segundo álbum al que le han puesto un nombre de lo más intuitivo: Dos.

Un disco que grabaron antes y después del confinamiento: "En pre-pandemia estuvimos grabándolo en Londres que estuvimos aproximadamente un mes repartido en dos tiempos y teníamos que volver una tercera vez pero pasó todo lo que pasó y lo rematamos en Madrid".

Iggy Pop, enamorado de The Parrots

Entre los muchos seguidores de The Parrots se encuentra Iggy Pop, que recomendó su primer álbum en el programa que tiene para la BBC: "Habló de "the parrots" (loros), que él también tiene un loro y puso No me gustas, te quiero".

The Parrots se definen como la primera banda de rock de Tinder y por eso su jueguecito va de eso, de Tinder de cantantes. ¿A qué artistas le harán like o dislike?