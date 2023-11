Tomasito: "El 90% de mi show es improvisación, sino sería como comer todos los días lo mismo"

Ole, ole y ole. Tomasito ha llegado como un huracán al plató de Cuerpos especiales para hablarnos de su último disco, Agustisimísimo, que presenta el próximo viernes 24 de diciembre en Madrid, en el Teatro Barceló. "Hay tanguillos, una versión de AC/DC...", adelanta el artista, de 54 años.

"Tengo mi baile, mis botas verdes. Me encanta improvisar, mi flamenco, algo de jazz... Y de repente en medio de la canción estoy metido en bulerías", explica el rey de los tacones. Pero ojo porque también hay rock. "La gente sale de los concieros agustisimísimo". Llena el escenario solo con su presencia, una energía revolucionaria de la que es imposible apartar la vista.

Hay coreografías en el espectáculo, sí, pero "el 90% es improvisación". "Me meneo porque me gusta la libertad, me lo puedo aprender pero siempre me salen cosas diferentes, si no sería como comer todos los días la misma comida".

A los chavales que llegan nuevos al panorma musical les dice "que no paren de hacer cosas buenas" aunque les advierte que hay que tener "mucho cuidado con la música y las fusiones que se hacen". Al final, reconoce que lo importante es que hagan lo que sientan porque luego será el público el que dicte sentencia. Palabras de una gran leyenda.

Escucha Cuerpos especiales de 07 a 11 en Europa FM con Eva Soriano y Nacho García.