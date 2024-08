TOP 5: Las mejores canciones de Eva Soriano en Cuerpos especiales

Si Cuerpos especiales fuese una banda, Eva Soriano sería la vocalista oficial, sin ninguna duda. Nacho García podría ser batería, Arturo Paniagua despuntaría a la guitarra... Y si hiciesen reggaeton, Elena Beltrán se encargaría de los beats y el perreo. A Miguel Campos le pega más escuchar música clásica, y Bertus con la de expedientes X que tiene sobre la mesa, no descartamos que escuche cacofonías.

Sea como sea, a Eva Soriano lo que se le da realmente bien es cantar. Ya demostró sus extensas habilidades a su paso por Tu Cara Me Suena, donde quedó en cuarta posición, pero el estudio de Cuerpos especiales también se convierte cada día en el plató perfecto para hacer reivindicaciones a voz en grito. Dejamos aquí las mejores interpretaciones de una temporada llena de música y chistes.

"En España no se ve"

Fue Emilia Mernes la que popularizó ese estribillo tan pegadizo de "detrás del humo no se ve", pero Eva Soriano hizo su propia versión para frenar la fiebre por el elipse de sol que tuvo lugar el pasado mes de abril. Por si no quedaba claro, había que recalcar que "en España no se ve".

Pidiendo entradas para ver Luis Miguel

La llegada del Sol de México a Madrid agotó las entradas de dos Santiago Bernabéu, y a Eva Soriano le escaparon de las manos. Quiso pedirle a "doña Europa" unos pases VIP y la verdad es que los juegos de palabras al ritmo de No culpes a la noche no le quedó nada mal. No quiero ir a la pista / No quiero a la valla / No quiero aguantar turras / VIP quiero las entradas

Entradas también para Maná

Pero ojo que para el de Luis Miguel no fue para el único concierto que se quedó sin entradas. Maná estuvo en Madrid y, una vez más, Soriano aprovechó su condición de presentadora para pedir unas invitaciones. Esta vez fue al ritmo de Rayando el Sol, uno de los hitazos del grupo mexicano.

"Brasero, con tu cuerpo me desvelo"

Cuerpos especiales arrasó el Teatro Alcázar con motivo de la celebración de sus 500 programas. Entre el público se encontraba un amigo del programa, Roberto Brasero, a quién Eva dedicó una sugerente canción para metérselo en el bolsillo... "Brasero, me pones más que un bombero". No hay más preguntas, señoría.

Puro reggaeton

Toma clases de twerk, se mueve con una bichota y rapear los versos prohibidos de Wisin en Adrenalina tampoco se le da nada mal. Casi se ahoga y se queda sin respiración, pero la letra se la sabe al dedillo. Puro flow latino, la sucesora de Anitta.