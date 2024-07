TOP 10: Las entrevistas más vistas de 'Cuerpos especiales'

ON AIR

Con la temporada ya terminada, podemos decir que cada madrugón ha valido la pena.Eva Soriano y Nacho García han ejercido de capitanes de un barco en el que la tripulación ha remado bien fuerte para no quedar a la deriva.

Despertar a un país no es una misión sencilla, pero a nuestros Cuerpos especiales no hay reto que se les resista. Más aún cuando los invitados que pasan por el programa son la crème de la crème, gente sencilla y dispuesta a pasar una mañana de risas y pitorreo. Estas no han sido entrevistas normales... Y son las que más visualizaciones han tenido. ¡Las repasamos!

Candela Peña: "El primer día de rodaje de 'El caso Asunta' le lloré a las lingüistas"

Candela Peña es estado puro. La actriz pasó por el estudio como un terremoto y a su paso dejó grandes titulares y anécdotas. Su trabajo en la ficción que repasa el Caso Asunta le ha dejado huella, igual que a nosotros su visita al programa.

Albert Pla, sobre Los Javis: "Me equivoqué en la primera impresión, son buena gente"

Pocas veces visitan el programa artistas tan míticos como Albert Pla, que además de haberse llevado un Premio Feroz a casa gracias a su perturbador papel en La Mesías, su disco Veintegenarios en Alburquerque ha cumplido nada más y nada menos que 25 años.

Malú: "No voy a tirarme un año de terapia para ahora no poner límites"

Lleva 25 años de carrera y celebró este aniversario por todo lo alto con la publicación de A todo sí, un disco llenito de colaboraciones con grandes amigos y artistas. Ana Mena, Melendi, Luis Fonsi,Pablo Alborán, Israel Fernández, Dj Nano... Construirlo y darle forma no ha sido un proceso fácil y así lo contó en Cuerpos especiales.

Bayona y Enzo Vongrincic de La Sociedad de la Nieve: "Los actores estaban poseídos"

La tragedia de los Alpes y la película de Bayona que narra la supervivencia de los uruguayos han sido uno de los fenómenos cinematográficos del año. Bayona y Enzo vinieron, nos contaron entresijos del rodaje y casi morimos congelados, con perdón.

Violeta Hódar presenta 'El x venir' tras su paso por Operación Triunfo

Acababa de salir de la Academia y todavía estaba en shock por lo que estaba ocurriendo fuera -le regalaban botes de mayonesa en las firmas de discos-, pero lo que sí tenía claro es que su futuro era la música... Y el primer paso para lograr su sueño era El x venir.

Loreen y Eva Soriano se reconcilian

Momento icónico en el programa. Después de una riña por un problema de tiempos y la queja musical que Eva Soriano proclamó, Loreen y la presentadora hicieron las paces con una canción y un tatuaje muy especial. "Me ha puesto en mi sitio", reflexionaba Eva, anonadada por la simpatía de la doble ganadora de Eurovisión.

Blanca Suárez y sus dotes de baile para la película de 'Locomía'

No la habíamos recibido en el estudio nunca, pero gracias a la película de Locomía pudimos ver la belleza y buen humor de Blanca Suárez, que confesaba que había pasado un pelín de vergüenza al rodar sus escenas de baile.

Chanel y Eva Soriano firman la paz en el programa 500

Había un conflicto abierto entre Chanel y Eva Soriano y la cosa casi termina en pelea física. ¿Por qué? Porque la última vez que estuvo en Cuerpos especiales le quitó el puesto de presentadora. Sí, incluso se sentó en su silla para dar los buenos días a los oyentes.

Samantha Hudson y su nominación al EMA

Una tía chulísima envuelta en un halo de fantasía. Se ha propuesto acabar a cañonazos con la hegemonía española. Además, este año la nominaron al EMA y nos contó cómo le había caído la noticia en Cuerpos especiales.