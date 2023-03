Txabi Franquesa: "Soy el Sergio Dalma de la comedia, el éxito es llevar 20 años con esto"

El día que se pusieron los cimientos del humor en este país... Él ya estaba allí. Txabi Franquesa es un auténtico "carcamal" de la comedia, palabras literales suyas. El cómico asegura que es ahora cuando más está disfrutando de "esta mierda".

Txabi Franquesa tiene en marcha la función Escocía, un show de stand up comedy en los cines Fuencarral de Madrid que también tendrá gira regular. "A pesar de que parezca de que estoy haciendo una gira non stop lo que en realidad estoy haciendo es elegir cuándo no currar. El consejo es 'curra lo justo para que te entren muchas ganas de currar'. El curro te tiene que apetecer, sino no lo hagas... Aunque también hay que estar en un privilegio", cuenta.

"El show habla un poco del concepto del pesimismo, algo utilizamos para luego celebrar la victoria", cuenta el humorista, que lleva un monólogo adaptado a todas las edades que triunfa en jóvenes y mayores. "Los de 40 traen a sus hijos, que son ya adolescentes, soy el Sergio Dalma de la comedia", dice.

Despierta tantas risas que es capaz de provocar que a alguien le de un 'apechusque'... Cuando no le da a él, evidentemente. "En Sevilla fui al Caja Sol, creo que se llama así. Era un sitio precioso. El caso es que había un monitor donde se veía la entrada de la gente. La media era de 70 años y poco siendo optimista. Me comí un show con gente de 70 y 80, lo tuve que cambiar todo. El otro día también hice eso de 'salir sin texto'", cuenta. "Para eso hay que ser el mago de nivel 100", matiza Iggy Rubín.

"En comedia parece que lo que lo está petando ahora es lo de hablar con el público. En mi caso es lo único que cuelgo en redes porque no es parte del show. Es una cosa que yo llevo haciendo toda la vida y ahora me escriben diciendo que me meta con la gente. Antes no era así", asegura Franquesa, que sentencia que el éxito es poder llevar viviendo 20 años de la comedia. "Estos son los últimos metros ya", dice, como dejando caer una posible retirada a la que Iggy Rubín y Lala Chus se han negado en rotundo.