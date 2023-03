Eva Soriano e Iggy Rubín se cuelan en el videoclip de 'Poquita cosa', la canción de Chica Sobresalto y Veintiuno

Chica Sobresalto estrena Poquita cosa, el penúltimo adelanto de su disco Oráculo en el que colabora con Veintiuno.

El estreno de la canción en plataformas ha venido acompañado del estreno del videoclip, en el que Maialen mezcla su faceta de cantante con la de colaboradora de Cuerpos especiales. El morning de Europa FM se cuela en este trabajo, en el que Eva Soriano e Iggy Rubín protagonizan un divertido cameo.

Los dos presentadores, que madrugan cada mañana para empezar a trabajar a las 7:00 horas, están ya sentados en el estudio cuando Chica Sobresalto está de fiesta con Diego Arroyo, vocalista de Veintiuno, en una calle cercana al estudio del programa.

Maialen y Diego entran arrasando en el estudio, lo que no gusta demasiado a Iggy —"yo quiero currar"— y encanta a Eva —"no os los llevéis"—. Omar producción se encarga de devolverlos de nuevo a la calle, donde se despiden con la satisfacción de haber compartido una gran noche de fiesta.

El vídeo termina con los títulos de crédito y el agradecimiento de la cantante a todo el equipo de Cuerpos especiales.

La historia de Chica Sobresalto y Diego Veintiuno

El texto que acompaña al videoclip de Poquita cosa detalla cómo surgió esta colaboración, el penúltimo adelanto del disco Oráculo.

"Decidí que quería hacer un disco temático que pareciera una baraja de tarot, de hecho empecé a componer sacando cartas, luego seguí inventándome otras… Pero entonces llegó Diego", escribe la cantante, que conoció al músico porque era su profesor.

"Me estaba dando clases de piano, que siempre acababan en enseñaros canciones y hablar de todo y de nada. Él siempre me anima a no tenerle miedo a la luz. Yo acababa de componer La Torre, la cosa más oscura del planeta. Entonces hice lo que mejor hago en el mundo, aprender de otra persona increíble".

Chica Sobresalto le propuso colaborar y no solo le dijo él que sí, también se lo dijo Pepe, Yago y Rafa. "Me siento infinitamente afortunada", apunta sobre esta colaboración.

Qué representa 'Poquita cosa' en 'Oráculo'

La cantante reconoce que la colaboración no fue fácil: "La canción estaba completamente fuera de mi temática. Me negué a dejarla para más adelante porque me gusto muchísimo de esta canción. Si me he inventado el juego, me puedo inventar el truco. Esta canción forma parte de mi Oráculo, es el joker, el comodín, es lo que tú quieras que sea. Es lo que Veintiuno es para mí: Un lugar seguro y divertido. Gracias".

El título de la canción también tiene un significado y lo cuenta la artista. "Siempre he creído que tenía que aprender a no sentirme tan poquita cosa, pero ahora lo que quiero es entender que puedo hacer cosas grandes siendo poquita cosa, porque lo soy, y no es malo, y no pasa nada", añade.

Chica Sobresalto agradece a su equipo su trabajo y apunta una última reflexión: "Quizá nunca seamos los mejores en nada, pero siempre seremos como ese lunar único y precioso en un lugar del cuerpo, que nadie más posee".