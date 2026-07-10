Charlie Puth demuestra su versatilidad musical en el Mad Cool tras 10 años sin actuar en Madrid

Charlie Puth ha vuelto a Madrid después de 10 años, y el escenario escogido ha sido en el festival Mad Cool, donde el artista se ha reencontrado con sus fans españoles en la segunda velada de la cita musical madrileña.

Pese a las altas temperaturas de Madrid este jueves 9 de julio, Charlie Puth ha llegado para demostrar que es un artista versátil. Y es que el estadounidense es uno de los compositores más valorados en la industria, pero sobre el escenario también ha mostrado su destreza a voz y piano.

Compartiendo cartel del jueves con artistas como Zara Larrson y Teddy Swims, el cantante ha hecho el festival suyo. Enfundado en una gorra para protegerse del sol y acompañado de un grupo de coristas y percusionistas, el artista ha deleitado a su público con temas archiconocidos como We don't talk anymore para conectar con aquellos que lo conocieran menos, pero también canciones como Boy aplaudidas con ganas desde las primeras filas.

Tanto en las teclas del piano como bailando por toda la tarima, Puth ha recordado el tiempo que llevaba sin pisar Madrid, y por ello ha derrochado energía en cada una de las canciones a la vez que generaba un set íntimo. Apenas sin pausa entre tema y tema, el cantante ha seguido con canciones como One Call Away y Reply to This.

Los solos de guitarra han invitado el show a lo largo de la hora y media que Charlie Puth ha actuado, siendo de lo más aplaudidos por todos los presentes. Con una acústica que nada tiene que envidiarle a una arena, el artista ha hecho sus característicos giros vocales y se ha entregado como si entrara en trance antes el atardecer madrileño. Así ha llegado a Attention, otra de las canciones más gritadas.

Con una voz impecable y una habilidad musical que perdura en el tiempo, el artista ha emocionado y hecho cantar a pleno pulmón al Mad Cool, quien también ha ovacionado la potencia vocal al finalizar cada canción. Y para sentir más implicado al público, Charlie ha dejado que estás cientos de personas le hicieran los coros en los estribillos.

Un tramo final con 'See you again'

La guinda del pastel ha llegado con la primera canción que escribió y aquella a la que Despacito arrebató el número 1 en plataformas: See you again. Con una versión a piano y con estrofas personalizadas para solventar la ausencia de Wizz Khalifa, Charlie Puth se ha enamorado de cómo los espectadores le han acompañado para encargar la recta final del concierto. "Muy bonito", ha dicho ante la puesta de sol.

Coreando este hit, Charlie Puth ha dicho adiós a su público madrileño, no sin antes animar con Changes, que ha arrancado las palmadas en el aire de los espectadores. Tras este concierto íntimo en uno de los festivales más destacados de España, el artista ha agradecido a todos su presencia en el show, y ha prometido volver a nuestro país.