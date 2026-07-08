Susana Abaitua y Juan Dávila hablan de su película 'El último mono': "Es ridiculizar a la machosfera"

Cuando Susana Abaitua y Juan Dávila han cruzado la puerta del estudio de Cuerpos especiales, todos sabían que las risas y el buen humor estaban garantizados. Los actores se han acercado para charlar con Eva Soriano y Nacho García de El último mono, la película que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 7 de agosto.

Se trata de una "comedia polémica alrededor de la guerra de sexos" los actores encarnan a una cómica feminista y a un gurú de la seducción respectivamente. "Hay una ganadora clara que es Susana", ha indicado Dávila entre risas acerca de cómo se desarrolla esta batalla, aunque en realidad lo que busca el largometraje "es ridiculizar a la machosfera". Un sector de la sociedad que para Abaitua "no sabía de su existencia. La realidad supera a la ficción".

Dadas las características de cada personaje, Dávila indica que "todos tenemos una parte de gurú de algo y me la tuve que llevar a lo de la seducción", mientras que su compañera se ha sentido reconfortada dada la experiencia en la comedia de Dávila, en quien ha podido apoyarse para acercarse a su personaje e, incluso, ha contado con la colaboración de la cómica Charlie Pee.

Una película en la que aseguran que hay "momentos de llorar de risa" y que "no frivoliza y está alejada de los clichés", además de que cuenta con "un striptease integral de Juan Dávila, que se lo tomó muy en serio".