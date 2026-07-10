Zara Larsson expande su brillo con un magnético concierto de diva sueca en el Mad Cool

El reloj marcaba las 21:50 horas cuando Zara Larrson se convertía en uno de los principales reclamos del Mad Cool 2026 este jueves 9 de julio.

La sueca ha sucedido el íntimo show de Charlie Puth para llenar de colores y aura dosmilera a un séquito de fans que querían adueñarse de las primeras filas. Y es que el público mayoritariamente adolescente ha acudido a la cita con su diva europea favorita enfundado en looks coloridos, maquillajes a juego y mucho brillo por todo el cuerpo.

La fantasía ha llegado casi a la par que la noche inundaba Madrid, y cómo no podía ser de otra manera en esta gira, Eurosummer fest, Zara Larsson ha arrancado con su hit Midnight Sun, haciendo piruetas y gorgoritos imposibles

Para transportarnos a la estética de sus videoclips, la artista ha llenado de montañas, flores, cascadas y prados coloridos a través de paneles de attrezzo por todo el escenario, cubriendo la batería, las guitarras y el teclado. Ella ha hecho el resto brillando con un top dorado y un short de purpurina.

Coreografías elaboradas y hits

Las -en su mayoría- espectadoras han demostrado saberse la letra de las canciones al dedillo, y la energía no ha parado ni un segundo, mientras la artista bailaba sin parar mientras canciones como She did it again y I Would Like. Con un grupo de baile arrollador, la sueca ha demostrado durante todo el show que su melena rubia y sus golpes de cadera son las de una verdadera diva europea.

"Adoro este festival, gracias por venir. Sois la mejor afición que existe", ha gritado la artista, recibiendo una ocasión aún más alta. Y el show ha continuado con la artista subida a su característico coche de cartón para entonar Hot & Sexy, derrochando sensualidad mientras aprovechaba para hacerse un selfie con todo el festival a su espalda.

La palmas han llegado con ain't my fault, con un dance break para elevar la actuación a la enésima potencia, con split incluido. Y las bailarinas han cogido el testigo para presentarse una a una con su propia canción.

Una pincelada de español y un fan en el escenario

Pretty Ugly ha hecho hablar español a Zara, quien ha gritado "guapa" y "preciosa" y ha pedido que los presentes se quieran tal y como son. Pero los gritos abogados han llegado con las primeras notas de Eurosummer.

Una dorada Zara Larsson se ha metido a su público en el bote desde el primer minuto, pero su energía magnética ha conquistado hasta al más rezagado.

Y sin parar apenas un segundo, la artista ha continuado dándolo todo al son de canciones como Never Forget You y su reconocidísimo éxito Lush Life, con el que ha seleccionado a un fan de las primeras fila para que bailara junto a ella este hit.

Symphony se ha abierto paso para hacer saltar sin pausa a un Mad Cool himnotizado con la sueca. Y para cerrar por todo lo alto si gran concierto en Madrid, Midnight sun volvía a sonar, esta vez sin volteretas y con una artista firme y con una voz impecable.

Zara Larrson ha conquistado el Madcool con un show de superestrella, mostrado dotes casi inhumanas bajo el calor de Madrid, y sin perder ni un segundo el brillo del que ha hecho su identidad. Una gran fan del verano que se ha convertido en la reina de esta estación.