Kira Miró confiesa el "bofetón bestia" que le dio a Salva Reina en el rodaje de 'Tres de más'

Kira Miró vuelve al estudio de Cuerpos especiales aunque, al contrario que en otras visitas, lo hace sola para presentar Tres de más, la nueva película de Atresmedia Cine en la que comparte protagonismo con su compañero y pareja, Salva Reina.

Una "comedia familiar divertidísima", como desvela su protagonista, sobre "una pareja muy ordenada, exitosa, se dedican solo a su trabajo y odian ser padres" y que "de repente, por una maldición, se encuentran con tres chiquillos en casa y son sus padres, y la vida les empieza a cambiar".

"No es una comedia, es una película de terror" ha indicado Eva Soriano entre risas, aunque sí que parece que hubo riesgos a pesar de la trama, sobre todo para Salva Reina. "Le di un bofetón bestia", ha recordado Kira Miró, ya que los ánimos que le infundió su compañero para enfatizar la escena hizo que le golpease "un poquito fuerte de más".

Un largometraje con el que la actriz se ha sentido muy cómoda porque, a pesar de no tener hijos, ha explicado que es la "tía chachi" de sus sobrinos. "A mi sobrina le encanta tener noche de chicas y hablar de la vida, tiene diez años eh (...) Empieza a preguntarme cosas de la vida o de mis novios...", ha desvelado.

También ha habido tiempo de comentar otros de sus proyectos como el estreno de la nueva temporada de Machos Alfa. Una serie que ha conseguido triunfar en varios países y en la que Luz, el personaje que interpreta, es uno de los favoritos. "Tiene un poderío, viste tan bien... Me gustaría tener ese power", ha reconocido la actriz.

Por otro lado, ha salido a relucir la gran relación que ha creado con Lalachus, presentadora de Cuerpos especiales cada viernes, durante el rodaje de la serie Olivia. Una amistad que se ha forjado, como ha explicado, porque Lalachus es "muy cercana, muy normal...".