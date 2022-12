"Un viejo y una vieja van pa' Albacete", Miguel Maldonado trae a 'Cuerpos especiales' la historia que los medios no quieren que sepas

Miguel Maldonado ha venido a Cuerpos especiales con la verdad por delante: "Hoy solo traigo hipótesis. Si no yo me atrevo a afirmarlo". Eso sí, tiene muy claro que Eva Soriano no está hoy en el programa porque "forma parte de una conspiración a gran escala de todos los medios".

Las primeras preguntas que se hace Maldonado es por qué los medios no se quieren hacer eco de los temas que él trata. Concretamente, habla de una pareja de ancianos que realizó un viaje de carácter esotérico desde el norte de España hasta la zona sudeste.

"Ellos estaban buscando una serie de restos que las tropas alemanas nazis guardaron en España en una iglesia que está por descubrir", ha empezado explicando. Lo que los medios no quieren que se sepa, según Maldonado, es que esta pareja cuando estaba a punto de encontrar esta iglesia castellano-manchega, en Albacete, pasó algo inaudito. ¿Quieres saber qué hizo el hombre? ¡Dale al play para averiguarlo!