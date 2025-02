NO TE ACOMPAÑA, TE COMPRENDE

El vudú hecho bien de Nacho García para la gente que escucha la radio por las mañanas

Nacho García dedica su vudú hecho bien a la gente que escucha las radios por las mañanas. Porque esa gente busca comprensión y no compañía. Esa gente se solidariza con los presentadores de mornings como Cuerpos especiales y bostezan como ellos. Esa gente sabe que la tele no tiene tanto potencial. No puede ir contigo en el coche ni tampoco mientras corres.