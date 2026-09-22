Con Eva Soriano y Dani Piqueras
Cuerpos especiales | Con Chica Sobresalto - martes, 22 de septiembre de 2026
La cantante Chica Sobresalto se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar su gira Pangea, un formato íntimo en el que, además, improvisa con el público, y ha mostrado su entusiasmo con la nueva vida rural de la que disfruta. Además, Dani Piqueras homenajea el libro El Hobbit en el 89º año desde su publicación, Eva Soriano recuerda los mejores momentos de la Fiesta 30 Años de Europa FM y Jorge Yorya repasa la "peligrosa" incursión del youtuber Willyrex en lavapiés.