Con Nacho García y Lalachus
Cuerpos especiales | Con Pedro Alonso y Eugenio Derbez - jueves, 17 de septiembre de 2026
Los actores Pedro Alonso y Eugenio Derbez se han pasado por el estudio de Cuerpos especiales para charlar acerca de El Juicio, su nueva serie sobre un abuso sexual inspirada en hechos reales que ya es todo un éxito en Latinoamérica y España. Además, Roberto Rahona ayuda a Nacho García y Lalachus para que renueven su vocabulario, La review de Bertus sobre cómo ser buen anfitrión, dos planes nuevos planes A puro fomo y Juan Sanguino analiza la polémica en torno a Ed Sheeran por la expulsión de Macklemore de su gira.