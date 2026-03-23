Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Jorge Drexler - lunes 23 de marzo de 2026

Jorge Drexler presenta el disco Taracá y se deja seducir por la idea de que el título del disco suena a hechizo. En la mesa de debates se discute sobre comer torrijas solo en Semana Santa o hacerlo durante todo el año. Jorge Yorya repasa lo último de la actualidad en internet y Arturo Paniagua habla de la carrera de Christina Aguilera, muy criticada porque su último concierto duró menos de una hora. En la sección Arden las musics, Eva Soriano, Nacho García y Alba Cordero hablan de las canciones que más nos recuerdan a la primavera.